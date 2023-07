Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontroerend: chimpansees die 29 jaar geen daglicht zagen voor het eerst weer buiten

Zeker 29 jaar lang zaten ze opgesloten in een medisch laboratorium in New York. Chimpansee Vanilla en haar zusje Shake leefden al die jaren in een kooi en aan kettingen gebonden, maar nu zijn ze eindelijk vrijgelaten. Ontroerende beelden van de vrijlating gaan rond op social media.

Op de video die dierenbeschermingsorganisatie Save The Chimps op Instagram deelde, is te zien hoe de chimpansees reageren op hun vrijlating. Hoewel Vanilla in eerste instantie wat lijkt te aarzelen vanuit de deuropening, duurt het niet lang voor ze dolgelukkig naar buiten springt en een andere chimpansee, het alfamannetje Dwight, stevig omhelst.

Knuffelen van blijdschap

„Dwight, het alfamannetje dat de leiding heeft over de chimpansees, lokte haar met open armen naar buiten”, aldus Dan Mathews van Save The Chimps tegen de New York Post. „In de video zie je de twee knuffelen. Het is de eerste keer dat ze buiten was met meer dan drie meter omheining van boven naar beneden. Je ziet duidelijk dat ze opgetogen is.”



Vanilla werd in gevangenschap geboren en werd kort na haar geboorte bij haar moeder weggehaald. Ze is maar liefst 29 jaar niet in de buitenlucht geweest. „Het was een afschuwelijk lab en er werd tientallen jaren tegen geprotesteerd door dierenrechtenactivisten. Onder anderen Jane Goodall (een Britse antropoloog, bioloog en activist, red.) bestempelde de plek als een hel. De chimpansees daar keken vooral veel televisie en zagen nooit het daglicht”, aldus Dan Mathews.

Chimpansees werden gebruikt in HIV- en hepatitisonderzoek

In het laboratorium waar Vanilla en Shake woonden, werd voornamelijk onderzoek gedaan naar HIV en hepatitis. „Onderzoekers namen bloed en biopsieën af. Ook infecteerden ze de chimpansees met verschillenden ziekten”, aldus Mathews. Of Vanilla en Shake ook geïnfecteerd werden is niet duidelijk, maar hun nachtmerrie is voorbij. Inmiddels wonen ze in een opvangcentrum van Save The Chimps, mét buitenverblijf in Florida.