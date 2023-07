Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kom jij in aanmerking voor huurverlaging van 684 euro per 1 juli?

Wie iedere maand krom ligt om de huur te betalen, vindt mogelijk per 1 juli soelaas. Een groep huurders met een laag inkomen komt vanaf dat moment namelijk in aanmerking voor huurverlaging. Heb jij al gecheckt of je aan de voorwaarden voldoet?

Initieel zou deze huurverlaging worden ingevoerd vanaf 2024, maar eerder is bepaald dat deze maatregel nu vanaf 1 juli 2023 ingaat. Wat dat betekent in de kern? Voor huurders met lage inkomens die een sociale huurwoning van een woningcorporatie huren, wordt de huur verlaagd tot een maximumbedrag van 575 euro.

De voorwaarden voor huurverlaging

Om met de deur in huis te vallen: de huurverlaging geldt dus niet voor alle huurders in Nederland. Particuliere huurders zijn ongeacht het inkomen uitgesloten van deze regeling. Huur je in de vrije sector en heb je te maken met geliberaliseerde huurprijzen, dan geldt de huurverlaging niet voor jou.

Je hebt wel recht op huurverlaging als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo is het een vereiste dat de verhuurder een woningcorporatie is. Daarnaast moet de kale huur hoger zijn dan 575,03 euro per maand. De woning – of de woonwagen – die je huurt is een zelfstandige woning (dat mag dus geen kamer zijn). Je woont in een sociale huurwoning, vrije sectorwoningen zijn uitgesloten. Een andere harde eis is dat je op 1 maart 2023 stond ingeschreven én woonachtig was op het adres van de woning die in aanmerking komt voor huurverlaging.

Tot slot is de huurverlaging bedoeld voor huurders met lage inkomens. Laag inkomen staat gelijk aan 120 procent van het wettelijk minimumloon. Belangrijk om te weten: thuiswonende kinderen tot een leeftijd van 27 jaar worden niet meegeteld.

Samenstelling van het huishouden Tot een jaarlijkse inkomensgrens van Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt 23.250 euro Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt 24.600 euro Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen 30.270 euro Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt 32.730 euro

Had jij in 2021 een inkomen dat valt binnen de definitie van lage inkomens? Dan wordt de huurverlaging vanzelf toegepast. De Belastingdienst heeft de inkomens namelijk doorgegeven aan de woningcorporatie. Maar stel dat jouw inkomen pas ná 2021 gedaald is, dan kun je zelf een aanvraag doen. Daar heb je tot en met 30 december 2024 de tijd voor. Als je kunt aantonen dat jij voor een periode van minimaal zes maanden binnen de grenzen van het lagen inkomen valt, dan heb je recht op huurverlaging.

Zoveel geld levert huurverlaging op

Afhankelijk van de hoogte van je huur zal de huurverlaging een verschillend bedrag opleveren. De huur wordt verlaagd tot een bedrag van 575,03 euro. Er is vastgesteld dat deze regeling gemiddeld genomen 57 euro per huishouden oplevert. Maar stel dat jouw huur de maximale sociale huurprijs heeft van 808,06 euro per maand en je voldoet aan de voorwaarden dan levert de huurverlaging maandelijks 233,03 euro op.

Ook goed om te weten, de huurverlaging levert altijd meer op dan een eventuele daling van de huurtoeslag die bij deze regeling komt kijken. Het loont dus in alle gevallen om de huurverlaging aan te vragen, als je in aanmerking komt.

Wil jij zelf huurverlaging aanvragen omdat je waarschijnlijk aan de voorwaarden voldoet, maar de aanvraag niet automatisch is ingediend? Dan heeft De Woonbond een modelbrief opgesteld waardoor jij je aanvraag makkelijk kunt indienen. Zonde om dat gemiddelde bedrag van 684 euro per jaar te laten liggen, toch?