Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roxeanne Hazes openhartig in Beste Zangers Thuis Bij: ‘Altijd een soort engeltje op mijn schouder’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Beste Zangers Thuis Bij… opent Roxeanne Hazes haar deuren. Ze vertelt wat het programma voor haar betekend heeft en is openhartig over haar privéleven. „Naarmate ik ouder word, besef ik dat ik heel erg op mijn vader lijk. Het voelt soms best wel eenzaam.”

Roxeanne en verloofde Erik wonen samen met hun zoontje Fender in Vinkeveen. Hun tuin grenst aan het water en het jonge gezin vaart regelmatig. „Ik ben opgegroeid aan het water, dus voor mij voelt dat sowieso als het meest fijne, veilige plekje”, aldus de zangers. „Wij voeren ook met onze vader. Dat was als kind heel erg leuk en dat is het nu als volwassen vrouw ook.”

Beste Zangers Thuis Bij… Roxeanne Hazes

Tijdens een tochtje met de boot vertelt Roxeanne dat ze haar vader nog altijd erg mist. „Ik ben wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Daar bedoel ik mee: de creatieveling, altijd een beetje in mijn eigen wereldje, met een heel andere visie op het leven. En ik weet zeker dat mijn vader en ik daar zo in hadden geconnect samen, omdat ik gewoon heel erg op hem lijk. Naarmate ik ouder word, besef ik dat heel goed. Dat is soms best weleens wat eenzaam.”

Aan het gevoel dat haar vader over haar waakt kan Roxeanne zich dan ook niet onttrekken. „Ik heb altijd een soort engeltje op mijn schouder, zo voelt het wel echt.” Ook herkent ze veel dingen van haar vader in zoontje Fender. „Hij is heel charmant, heel grappig en hij is heel muzikaal. Dan hoor ik hem ’s avonds zingen in zijn bedje… Het zou me niets verbazen als hij gewoon een reïncarnatie is van papa.”

Écht genieten van optreden

Ook vertelt Roxeanne over haar deelname aan Beste Zangers. Het programma heeft veel voor haar betekend. Zoveel zelfs, dat ze het getal 15, een verwijzing naar het vijftiende seizoen, wil laten tatoeëren. „De vriendschappen die ik daar heb opgebouwd zal ik voor altijd koesteren.” Roxeanne heeft nog altijd veel contact met de andere deelnemers. „Je bent als muzikanten onder elkaar gewoon lekker muziek aan het maken. Bij Beste Zangers heb ik voor het eerst pas écht genoten van optreden.”

Beste Zangers bracht Roxeanne nieuwe hobby

Daarnaast bracht haar deelname aan Beste Zangers Roxeanne nog iets anders, namelijk een nieuwe hobby. „Sinds Beste Zangers ben ik gaan jeu de boulen. Dat deed ik met Simon. Sindsdien heb ik bij mij thuis een clubje opgericht. Het heet Foute Boel, De Jeu Es Eraf. En nu boulen we heel veel. Het klinkt alleen minder charmant en cool dan ik had gehoopt”, zegt ze lachend.