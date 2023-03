Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pepijn Lanen openhartig over ‘slecht gaan’ tijdens Jeugd van Tegenwoordig: ‘Te veel’

Pepijn Lanen vertelt openhartig over zijn roemruchte tijd bij De Jeugd van Tegenwoordig, waar hij naast gigantisch succes en een rocksterrenleven ook een teloorgang ervoer. Waarbij hij door drank en drugs in situaties belandde waar hij, naar eigen zeggen, niet wilde zijn.

De Jeugd van Tegenwoordig was lange tijd wellicht een van de meest succesvolle Nederlandse rapgroepen. Die Lowlands-tenten afbraken en podia sloopten. Hun liedjes stonden veelal in de Nederlandse hitlijsten en geef toe, ook jij kunt vast en zeker hun nummer Sterrenstof meezingen.

Pepijn Lanen over slechte tijd Jeugd van Tegenwoordig

Pepijn Lanen, één van leden van ‘De Jeugd’, schoof aan bij 538 Music Memories om daar te vertellen over zijn carrière. Hoe zijn liefde voor rap en muziek ontstond en waar Willie Wartaal, Vjeze Fur, Bas en hij elkaar vonden.

Hun succes ging razendsnel en de hit Watskeburt was het begin van hun muzikale imperium. Maar, vertelt Lanen: „Als je lekker gaat, moet je ook slecht gaan.” De rapper doet een boekje open over zijn ‘slechte’ tijd tijdens de Jeugd van Tegenwoordig. Zodra de rapgroep onder meer knallende optredens op Lowlands gaf, werd tegelijkertijd volgens Lanen „alles te veel”.

Drank- en drugsgebruik

Zijn drank- en drugsgebruik komt ter sprake. „Op een gegeven moment werd het te veel. Maar kon ik er ook niet echt aan ontsnappen. En eindigde het altijd met mensen waar je niet mee wil zijn, in situaties waar je ook niet in wil zijn.” Hij vertelt dat hij niet goed wist hoe hij uit dat leven moest komen. Maar dat ‘rocksterrenleven’ eiste mentaal en fysiek zijn tol. „M’n stem raakte fucked up. Terwijl we meer shows dan ooit hadden.” Iets waar zijn mede ‘Jeugd’-leden geen last van hadden.

Pauze nemen was geen optie, dus loste Lanen zijn stemproblemen op met „alcohol drinken”. Uiteindelijk besloot de rapper dat hij voorafgaand aan shows niet meer dronk. De rapgroep blijkt wel hun worstelingen met elkaar besproken te hebben. Waarna Lanen uitlegt dat er altijd wel iemand in de groep was, die de anderen uit de put trok.

Vjeze Fur over ‘De Jeugd’

Inmiddels heefzt hij een gezin, wat hem een heel ander leven brengt. Hij omschrijft het vaderschap als het „allerbeste wat er is”. Zowel Willie Wartaal, Freddy en hij kregen in dezelfde periode kinderen. Iets waar ze aan toe waren, legt hij uit.

Overigens verscheen Vjeze Fur, oftewel Freddy, vorig jaar in hetzelfde programma. Waar hij eveneens openlijk vertelde over zijn drugs- en drankgebruik en zijn wilde artiestenbestaan. „Ik ging vijf, zes dagen in de week uit. Er zijn ook best veel optredens geweest dat ik niet uit mijn woorden kwam”, legde hij toen uit. Hij was regelmatig dronken in die tijd, zo dronken dat zijn mede ‘Jeugd’-leden zijn aandeel moesten opvangen. „Dan ging ik meer drinken of ruzie maken met het publiek.” Maar Freddy besloot, nadat hij vader werd, helemaal te stoppen met drinken.