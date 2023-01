Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De leukste en lekkerste dingen die we hebben gezien op de Horecava 2023

De Horecava is de grootste Nederlandse horecavakbeurs waar álles draait om eten en drinken. Horecamensen kwamen de afgelopen week vier dagen samen, wisselden ideeën uit en lieten de nieuwste innovaties (en food trends) zien.

Metro‘s collega’s (én experts) van Culy liepen een dag lang rond op de Horecava 2023, op zoek naar de nieuwste ontdekkingen.

Het was er druk, het was groots en het rook er ‘oorverdovend’ naar bitterballen: de Horecava 2023 was een bruisend gebeuren. Ook Culy was dus van de partij: wij struinden de stands af, op zoek naar nieuwe ontdekkingen. Dit zijn de leukste – en lekkerste – nieuwe producten die we tegenkwamen.

Ontdekkingen van de Horecava 2023

1. Turks fruit van Haci Baba

De Culy-redactie werd direct aangetrokken door de prachtige kleuren en vormen van het snoepgoed van Haci Baba. Hun Turks fruit (ook wel Lokum genoemd) ziet er anders uit dan het Turks fruit dat je vaak tegenkomt. Denk hierbij dus niet aan die blokjes met poeder aan de buitenkant, maar aan weelderig versierde rollen in pistachegroen en fuchsia, met eetbare rozenblaadjes, granaatappel, pistachenoten en meer.

Culy‘s Ogechi viel in katzwijm bij de variant met granaatappel en rozenblaadjes, met een mooie, zachte textuur en heerlijke rozensmaak. De Turkse lekkernijen van Haci Baba zijn voor consumenten in de webshop te koop.

2. Soof komt met twee nieuwe smaken

Scoop! De siroopmakers van Soof Drinks (die trouwens ook frisdrank maken) lanceren – waarschijnlijk dit kwartaal nog – twee nieuwe smaken. Op de Horecava mochten we alvast proeven van hun siroop in de smaak ‘organic ginger, lemon, apple & pepper’, die je kunt drinken als een gembershot, maar ook aangelengd met warm of koud (bruis)water. Wat zachter dan andere gemberdrankjes, lekker om door te drinken.

De andere nieuwe lancering is ice tea-siroop in de smaak black tea, lime, grape, mint, apple & pear. Beide flessen zijn nog niet officieel uit, maar we konden wel alvast mock-ups zien van hoe ze eruit komen te zien (zie foto).

3. Oca en clementinekaviaar

We waren bijna niet weg te slaan bij de stand van Rungis: een groothandel die prachtige groenten en fruit levert aan de horeca. Van hun dry aged biet tot aan oca knolletjes; een Peruaanse groente die nu ook in Nederland wordt geteeld en die familie is van de klaverzuring.

Ook proefden we hier van een waanzinnig assortiment aan citrussoorten; van buddha finger tot aan limoenkaviaar en – nieuwe ontdekking – clementinekaviaar.

4. Frites uit Zuyd; nu ook in de supermarkt

Die heerlijke Frites uit Zuyd kon je al proeven bij diverse horecagelegenheden, maar de ambachtelijke verse frites liggen ook in de supermarkt! In een bakkie van 500 gram, om thuis af te bakken in je friteuse, oven of Airfryer. En hoe meer friet, hoe meer vreugd. Ze zijn te koop bij Jumbo en Coop.

5. Gefermenteerde groenten van Basic Theory

„Nooit meer saai eten” is het credo van Basic Theory. En dus zorgen fermentatiekoninginnen Do en Myrthe ervoor dat het kimchi, ingelegde citroenen, tempeh, miso, kombucha en meer regent bij eetcafe’s en restaurant door heel Nederland. Ze gebruiken enkel zout (geen suiker of azijn), tijd en hun eigen passie voor fermentatie en duurzaamheid. Zo gooien ze niks weg, maar gebruiken ze bijvoorbeeld de hele bloemkool (de bladeren kun je namelijk ook eten).

Zo maken ze ook al fermentaties op maat voor toprestaurants, zoals – jaja! – De Nieuwe Winkel in Nijmegen, bijvoorbeeld verschillende soorten tempeh. Proeven? Je kunt de groenten vinden bij een aantal filialen van Ekoplaza.

6. Cannoli uit Amsterdam

Zie maar eens zonder blikken of blozen langs de prachtige cannoli van het Amsterdamse Only Cannoli te lopen! De koekjes komen rechtstrees uit Sicilië en worden in Nederland door Team Only Cannoli met de hand gevuld. Die zachte, romige vullingen zijn er in smaken als amaretto, champagne, arancia rossa, karamel-zeezout en zabaglione.

De cannoli zien er van zichzelf al uit om door een ringetje te halen, maar de mooie verpakkingen maken het Siciliaanse feest helemaal af. Alsof je naar de Italiaanse Ladurée bent geweest… De koekjes zijn online te koop in de webshop.

7. Kinderboek over werken in de horeca

Saffraan & Sjalot is een kinderboek dat laat zien hoe mooi de Nederlandse Horeca is als toekomstige werkgever. Hoofdpersonen in het verhaal zijn de 11-jarige Saffraan en de 8-jarige Sjalot: broer en zus en vierde generatie van een horecafamilie met de naam Roux. Als ze een zomer meewerken in het familierestaurant, beleven ze wilde avonturen.

Het boek is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar en geschreven door Arjan Elbers in opdracht van SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). Saffraan & Sjalot is alleen te koop in Nederlandse horecabedrijven. Van de verkoopprijs van 15 euro, gaat er 10 euro naar het horecabedrijf waar het boek wordt gekocht.

Meer ontdekkingen van de Horecava 2023

Wat we verder nog veel zagen op de Horecava:

Pinsa’s: die luchtige, krokante pizza-focaccia-hybride

Vegan varianten van brood, eieren, vis en sushi (bijvoorbeeld van Zeastar), burgers en héél veel vegan snacks

Kant-en-klare cocktails, zowel in flesjes als in kekke blikjes (bijvoorbeeld die van Williams cocktails)

Alcoholvrije drankjes, zoals bij de stand van Nix & Nix. Hun bloedsinaasappelaperitief van Abstinence vonden we érg lekker

Leuke tussendoortjes als zakjes met gemarineerde olijven (van Mr. Filbert’s) en krokante kikkererwten