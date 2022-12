Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit vliegveld neemt maatregelen zodat kinderen nooit meer hun knuffels kwijtraken

Het is geen pretje als een kind z’n knuffelbeer, -konijn of ander speelgoedfiguur kwijtraakt. Een uitgewezen plek waar dat echter kan gebeuren, is het vliegveld. De favoriete knuffels zijn belangrijk om kinderen gerust te stellen tijdens de chaos van het reizen. En als ze ‘Fluffy’ of ‘Teddy’ kwijtraken kent de vakantie waarschijnlijk een stressvolle start.

Om dat te voorkomen neemt een Europese luchthaven maatregelen zodat kinderen nooit meer hun knuffels kwijtraken – tenminste, alleen op dit vliegveld dan.

Uit het oog verloren knuffels

Het komt namelijk helaas niet zelden voor dat Fluffy uit het oog wordt verloren: uit onderzoek in opdracht van London Luton Airport bleek dat meer dan de helft, 52 procent, van de ouders zei dat het verlies van speelgoed hun reis had doen ontsporen. Bovendien zei een derde van hen dat als hun kind zijn favoriete knuffel of speelgoed zou verliezen, zij het als onvervangbaar zouden beschouwen.

Daarom heeft de luchthaven London Luton Airport een oplossing bedacht door gratis Teddy Tags aan te bieden die kunnen worden ingevuld met de volledige naam, het vluchtnummer en de contactgegevens van de knuffel, zodat achtergelaten speelgoed zo snel mogelijk naar het kind kan worden teruggebracht.

Het is geen verrassing dat bijna de helft, namelijk 45 procent, van de gezinnen vertrouwt op dierbaar speelgoed en knuffels om de kinderen op reis tevreden te houden. Van deze respondenten zegt echter 49 procent dat hun kind zijn geliefde knuffel onderweg is kwijtgeraakt, zo blijkt uit onderzoek van London Luton Airport.

Actie van vliegveld

Het is echter geen blijvende actie. De voorraad van de zogeheten Teddy Tags zal naar verwachting maar tot begin januari meegaan. Sinds 19 december is het programma leven in geblazen. De luchthaven heeft er bewust voor gekozen om de actie tijdens de feestdagen-periode in te zetten.

Hoofd gastervaring bij London Luton Airport, Clare Armstrong, zegt over de actie: „We begrijpen dat reizen tijdens de kerstperiode een belastende tijd kan zijn voor ouders en het verlies van speelgoed van een kind kan veel verdriet veroorzaken. Dit jaar alleen al hebben we ongeveer tweehonderd stuks speelgoed, knuffels en teddy’s verzameld die door gezinnen zijn achtergelaten. Hoewel we gelukkig in staat zijn geweest om een deel van dit speelgoed te herenigen met hun eigenaren, is het altijd een moeilijk proces.”

Op de website van London Luton Airport is een speciale pagina ingericht waarop foto’s van verloren knuffels te zien zijn. Als je de jouwe herkent kun je contact opnemen met de luchthaven.