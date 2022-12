Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omstreden plan: politie werkt tijdens jaarwisseling landelijk met drones

De Nederlandse politie gaat tijdens de jaarwisseling drones inzetten om toezicht te houden. De politie wil daarmee „relschoppers en vandalen volgen”. Eerder werden er al succesvolle experimenten met drones gehouden.

De drones worden niet alleen tijdens de jaarwisseling ingezet, maar ook in aanloop daarnaartoe. De politie maakt daarbij gebruik van kennis die de afgelopen jaren in verschillende gemeenten is opgedaan. De drones worden ingezet om relschoppers en vandalen te volgen. „We kunnen daarmee heel snel zien waar iets staat te gebeuren en daarop anticiperen”, zegt landelijk coördinator Jaarwisseling Peije de Meij van de politie.

Politie experimenteert al langer met drones

De politie heeft de afgelopen jaren vaak geëxperimenteerd met de inzet van drones voor toezicht. Eind 2020 schafte het politieapparaat al tientallen nieuwe drones aan om toezicht te houden. De onbemande vliegtuigjes worden met name ingezet bij verkeersongevallen en bij ordehandhaving, zoals nu ook de bedoeling is.

Niet alleen de Nationale Politie, maar ook regionale korpsen experimenteren met de kleine onbemande vliegmachines. Zo werd begin december een hoogbejaarde vrouw in Limburg met behulp van drones gezocht. Onlangs werd ook bekend dat gemeente Texel toezicht via drones gaat houden. Hoewel dit kritiek van verschillende lokale politie partijen heeft opgeleverd, kijken ook andere andere gemeenten naar de mogelijkheden.

Zorgen over privacy en Chinese inmenging

De inzet van drones is niet onomstreden. Er zijn niet alleen zorgen over de privacy van burgers, maar ook over de veiligheid van data. Bij opsporings- en handhavingswerk worden vaak simpele, commerciële apparaten gebruikt. Eén van de belangrijkste fabrikanten is DJI, een Chinees bedrijf. De politie ‘kan niet uitsluiten’ dat data van Nederlandse burgers op servers van de Chinese fabrikant belandt. Experts trokken hier al in 2016 over aan de bel, maar het gebruik van de Chinese drones is niet gestopt.

De politie ‘kan niet uitsluiten’ dat data van Nederlandse burgers op servers van een Chinese dronefabrikant belandt

Het dronepark van de politie bestaat overigens niet alleen uit luchtvaartuigen van Chinese makelij. Avy, een Amsterdams bedrijf dat naar eigen zeggen ‘drones for good‘ maakt, voert samen met de landelijke meldkamer een pilot uit in Enschede en omstreken. Daar gaan automatische drones de lucht in om bij een melding van een incident beelden van de omgeving te maken. Het idee is om politiemedewerkers via deze weg sneller van informatie te voorzien, waardoor zij vóór aankomst bij het incident eventueel al kunnen opschalen.