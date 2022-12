Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Modaal inkomen? In 2023 verdien je maandelijks 91 euro meer

Verdien jij hetzelfde als Jan Modaal? Oftewel: 3086 bruto per maand? Dan hebben we nieuws voor je: in 2023 stijgt het modaal inkomen met 91 euro per maand, zo blijkt vandaag uit cijfers van salarisdienstverlener ADP. Geen modaal inkomen, maar wel benieuwd wat er volgend jaar met jouw salaris gebeurt? Je leest het hier.

Ieder jaar doet salarisverwerker ADP op basis van belastingregels, uitkeringen, pensioenen en uitkeringen onderzoek naar de inkomens in Nederland. Zo ook dit jaar. Het goede nieuws? Bijna iedereen gaat er volgend jaar met maandelijks 90 euro extra op vooruit. Het slechte nieuws? Volgens de salarisverwerker zijn daarmee de geldzorgen van werknemers niet opgelost.

Hierdoor wordt de loonstijging veroorzaakt

De belangrijkste reden achter de hogere inkomens, is de hogere arbeidskorting in het nieuwe jaar. Werkenden krijgen hierdoor extra korting op hun inkomstenbelasting. Daarnaast krijgen veel werknemers volgend jaar ook een hogere thuiswerkvergoeding en kunnen zij rekenen op extra reiskostenvergoeding. In de praktijk betekent dit, dat thuiswerkvergoedingen stijgen van 2 euro, naar 2,15 euro per dag. De kilometervergoeding stijgt in 2023 met 2 cent: van 0,19 euro, naar 0,21 euro.

Minimumsalaris, of modaal salaris?

De minimuminkomens kennen de grootste salarisstijging. Zij gaan er in het nieuwe jaar met ruim 10 procent op vooruit. Het minimum brutomaandloon stijgt in 2023 naar 1934 euro. Als er wordt gekeken naar het nettoloon, betekent dit een stijging van 218 euro per maand.

Voor de modale inkomens is de stijging iets minder riant: zij gaan er in het nieuwe kalenderjaar 91 euro op vooruit. Voor hen komt het brutoloon neer op een bedrag van 3086 euro per maand. Verdien jij een dubbel modaal salaris? Dan kun je maandelijks rekenen op netto 98 euro extra. Huishoudens die anderhalf keer een modaal salaris verdienen, wat neerkomt op een brutobedrag van 4629 euro per maand, gaan er volgend jaar 87 euro netto per maand op vooruit.