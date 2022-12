Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sinterklaas ‘saai’ te paard tijdens Pakjesavond? Twitter barst los en verzint creatieve oplossingen

Het is voor kinderen vandaag een spannende dag. Hoewel pakjesavond al door velen gevierd is dit weekend, is het vandaag pas écht vijf december. En dat betekent dat Sinterklaas cadeautjes door het hele land komt brengen. En daar heeft hij niet slechts één manier voor, zijn trouwe schimmel Ozosnel heeft hij in ieder geval op stal gelaten.

Metro ging op zoek naar de meest opvallende manieren waarop de Sint zichzelf vervoert. En op sociale media kwamen een hoop creatieve oplossingen voorbij.

Pakjesavond: Sinterklaas brengt niet alleen te paard pakjes rond

We zagen natuurlijk een paar weken terug al dat de Sint niet alleen afhankelijk is van zijn stoomboot. Nadat de stoomboot gezonken was, moesten Sint en Piet een andere manier vinden om naar Nederland te komen. Zij vlogen dit jaar dus rond in hun eigen privéjet de Goedheiligman 1. Dat zorgde overigens weer voor een hoop commotie. Veel mensen vonden het maar gek dat de Sint geen vliegschaamte heeft. Ook werd hij soms beoordeeld voor het kopen van een gloednieuwe vervuilende stoomboot, met een naam die overigens weinig verrassend was. Daarmee werd hij opgepikt van het vliegveld.

Sint die aankomt in een vliegtuig kan natuurlijk niet overtroffen worden, maar een hele hoop hulpsinten komen wel dichtbij. Zo zien we op social media dat iemand het idee oppert om met een tractor, scooter, de bus of zelfs met paard en wagen te gaan. Een greep uit de creatieve oplossingen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Afgelopen weekend kwam Sinterklaas met zijn pieten aan in Nederland. Deze Sint koos de Fun2Go als vervoersmiddel. 🚴‍♀️🎊 Let's all cycle! pic.twitter.com/rNvRP40rGf — Van Raam (@vanraam) November 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

M’n kleine uk Dustin zo blij dat hij #Sinterklaas heeft ontmoet! 🤩 P.s. Hij kwam trouwens op een scooter naar school ipv op z’n paard 😂 pic.twitter.com/XB8uTQwYvc — Sjantje (@SjantjesBlog) December 2, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🎁 𝗭𝗶𝗲 𝗴𝗶𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝘁… 𝗗𝗲 𝘃𝘂𝗶𝗹𝗻𝗶𝘀𝘄𝗮𝗴𝗲𝗻! Sint koos voor zijn bezoek aan Basisschool de Zonneboom wel een heel bijzonder voertuig dit jaar. We wensen iedereen een fijne pakjesavond! pic.twitter.com/zlw96Vu3zY — buhadoetinchem (@buhadoetinchem) December 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sint arriveert per motorboot… op een trailer. ’We gaan hier op school altijd volle bak, proberen er iets bijzonders van te maken’ https://t.co/fEleJFe8HZ pic.twitter.com/kfQvp9ojrt — NoordhollandsDagblad (@nhdagblad) December 5, 2022

Boze reacties Albert Heijn

Afgelopen week ontstond er ook nog ophef om Albert Heijn, die dit jaar voor het eerst besloot om te ‘breken’ met een traditie. Kinderen kunnen namelijk niet in hun winkels terecht om hun schoen te zetten. Dat komt omdat het WK bezig is en deze periode „voor de hoofdsponsor van de KNVB” erg druk is. Toch kunnen kinderen bij andere supermarkten wel terecht.

En als de Sint onderstaande opties voor het rondbrengen van pakjes gebruikt, moet het vast goed komen vanavond:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag was ik Sinterklaas op een school, ergens in het midden van dit land. Dus ik behoor tot een stokoude generatie conform mijn leeftijd. En bij gebrek aan een schimmel ben ik er zelf heen gereden, geheel zelfredzaam pic.twitter.com/P9ktsei6mY — Heiko Jessayan (@Heiko_Jessayan) December 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinterklaas was er vroeg bij vanmorgen op school. pic.twitter.com/UPDFq9d7F1 — Martijn Arets (@martijnarets) December 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wij hadden de Sint van Ali Express 🙈🤣 "Mama? Sinterklaas zijn haar is wild." pic.twitter.com/nJVhkFoDEE — Madelon de Jong (@MadelondeJong) December 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je hebt gehoord van Elf on the Shelf Maak je dan klaar voor: #Sinterklaas pic.twitter.com/3MTHK6nJZC — Hessel 🎢 (@HesselB_98) December 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zie ginds komt de stroombus uit Zoetermeer weer aan! Onderweg ben ik Sinterklaas en zijn pieten al tegengekomen bij diverse scholen langs de route, hoe leuk! Ik ga nog even een rondje 173 doen en dan zit het er voor vandaag alweer op. Alvast een fijne pakjesavond gewenst! pic.twitter.com/qAycnkIfCR — Jason Bruce 🚍🚒🚇 (@DhrBruce) December 5, 2022