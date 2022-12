Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste vliegende auto zonder vleugels in 2025 de lucht in

Vliegende auto’s voor het grote publiek gaat nog wel even duren. Toch bestaat er wel al een aantal unieke prototypes, zelfs zonder vleugels. Zo heeft Silicon Valley start-up Alef Aeronautics een vliegend voertuig gemaakt, dat als twee druppels water op een sportwagen lijkt.

En dat is opvallend. De regels van aerodynamica schrijven toch voor dat je op z’n minst vleugels nodig hebt om liftkracht te produceren. Op basis van dat principe zou een object in de vorm van een auto toch als een baksteen uit de lucht vallen? Laat staan opstijgen. Toch is de vliegende auto zonder vleugels zeker niet vleugellam te noemen. Alef Aeronautics heeft in plaats van vleugels een innovatieve methode bedacht, waarmee vleugels overbodig zijn. Het resultaat heet Model A.

Zo vliegt een vliegende auto zonder vleugels

Van een afstandje lijkt de vliegende auto sprekend op een gestroomlijnde sportwagen, maar bij nadere inspectie zijn er toch grote verschillen. Zo bestaat de complete carrosserie van de vliegende auto namelijk uit gaas, met een centrale cabine voor de reizigers.

En juist de carrosserie en de cabine zorgen voor de nodige liftkracht tijdens vlucht. Het opstijgen gebeurt op dezelfde manier als andere eVTOL-voertuigen (electric vertical take-off and landing). Onder de carrosserie van de vliegende auto zonder vleugels bevinden zich namelijk liftrotoren om verticaal op te stijgen en – niet geheel onbelangrijk – weer te landen.

Alef Aeronautics zoekt oplossing voor verkeersdrukte

De beslissing om een vliegende auto zonder vleugels te maken, komt niet zonder reden. Model A moet namelijk ook gewoon op de weg kunnen rijden en elektrische vliegtuigen met vleugels bestaan al. Toch is het voornaamste doel van het bedrijf uit Silicon Valley het verkeersprobleem in Californië oplossen door er simpelweg eroverheen te vliegen. Dat blijkt ook uit de matige wegprestaties: de wagen haalt met moeite 40 kilometer per uur.

Het voertuig is nog niet goedgekeurd door de National Highway Traffic Safety Administration of de Federal Aviation Administration. Opvallend is dat je volgens New Atlas slechts een drone-brevet nodig hebt om de vliegende auto te besturen. Al is de kans groot dat toekomstige eigenaren alsnog een vliegbrevet moeten halen. De verwachting is dat de auto eind 2025 op de markt komt (mits alle goedkeuringen binnen zijn). Pre-orders zijn mogelijk voor Model A en gaan voor pak ‘m beet 300.000.