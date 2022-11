Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boze reacties op Albert Heijn die stopt met schoentje zetten

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje… of toch niet. Alle filialen van supermarkt Albert Heijn zijn dit jaar voor het eerst gestopt met kinderen hun schoen laten zetten in de winkel. Een woordvoerder van de supermarktketen bevestigt aan NU.nl dat de actie na ruim tien jaar geen onderdeel meer is van de campagne in de sinterklaasperiode.

Dit zorgt uiteraard voor een hele heisa onder heel wat mensen. Die zijn allesbehalve blij met de keuze.

Albert Heijn te druk met het WK, Lidl maakt aanpassingen

Volgens Albert Heijn is het WK voetbal een grote factor die meespeelt bij het beëindigen van deze traditie. „Voor de hoofdsponsor van voetbalbond KNVB is dit een drukke periode. Daarom hebben we voor de sinterklaascampagne andere keuzes gemaakt”, dat stelt de woordvoerder aan NU.nl.

Voor de kinderen die hun schoentje willen zetten, is er natuurlijk altijd een alternatief. Zo kunnen zij terecht bij bijvoorbeeld Lidl en bij veel filialen bij de Plus. Bij de eerstgenoemde supermarkt kunnen kinderen al zeker vijftien jaar hun schoen zetten. En dat blijft zo, als het aan de Lidl ligt. „Juist in deze tijden waarin krijgen niet vanzelfsprekend is”, zegt een woordvoerder van de discounter tegen NU.nl. In de afgelopen jaren is het concept wel aangepast aan de tijdsgeest. „Zo hebben we een knutselschoentje geïntroduceerd waar eerst een meisjes- en jongensvariant van was. Nu is er één schoentje voor iedereen.” Ook wordt er geen snoep meer in de genderneutrale schoentjes gestopt, maar „een leuk cadeautje”.

Reacties niet mals

Mensen zijn teleurgesteld in de Albert Heijn, zo is te lezen op Twitter. Zo zegt ene Loet: „Hoppa, niet meer naar Albert Heijn.” Meerdere gebruikers zeggen zelfs dat ze specifiek door deze actie de supermarktketen gaan boycotten. „En dat voor een supermarkt die zegt aan de kleintjes te denken?”, schrijft een verontwaardigde Ester. Er zijn geen positieve reacties op Twitter te vinden.

Albert Heijn is de laatste tijd wel vaker negatief in het nieuws. Zo werden ze in september nog door de Keuringsdienst van Waarde beschuldigd van greenwashing.



Hoppa…niet meer naar @albertheijn — Loet van Laarhoven (@loet52) November 30, 2022



En dat voor een supermarkt die zegt aan de kleintjes te denken??? Qua boodschappen allang niet meer maar nu ook niet DIE kleintjes?? Valt vies tegen @albertheijn !!#grootfaalmoment #gajeschamenAH — Esther Tito (@Esje66) November 30, 2022