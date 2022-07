Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feest, klompen en afscheid van Tante Rikie: dit was de Zwarte Cross

Voor Tante Rikie kwam er dit weekend na ruim twee decennia een eind aan haar rol als het gezicht van de Zwarte Cross. Gisteravond zwaaide de 72-jarige voormalige festivaldirectrice samen met Frans Bauer af. „Het was een emotioneel moment. De gehele mensenmassa had een brok in de keel”, vertelt festivaldirecteur Ronnie Degen.

De twee speelden samen hun nummer Hoofd, Schouders, Knie en Teen. Aan het einde van het defilé kwam René Froger het podium op. Hij nodigde Rikie en Frans uit om in november op te treden tijdens de concerten van De Toppers. „Het deed Rikie zo veel, dat zag je. Maar ik geloof dat iedereen er emotioneel van werd.” Tot slot kregen Frans en Rikie een gouden plaat uitgereikt.

De Zwarte Cross

Degen merkte dat alle bezoekers zo blij zijn dat het festival weer door kon gaan. „Het was even spannend, want we hadden maar zo’n vier à vijf maanden de tijd om het festival voor te bereiden, normaal beginnen we veertien maanden van tevoren”, vertelt Degen, die daarna ook het probleem van personeels- en leverancierstekort benoemt. De directeur is de bezoekers dan ook enorm dankbaar voor hun enthousiasme en flexibiliteit. Veel van die bezoekers zijn boeren, maar over de situatie rondom de stikstofcrisis neemt het festival geen standpunt in. „We hebben een heel breed publiek en iedereen is welkom, dus we houden ons in het midden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hendrik-Jan Bökkers houdt mij hier in Spanje -via de WhatsApp- op de hoogte van de belevenissen op de Zwarte Cross met de begeleidende tekst: "Ooit 50.000 man “boeruh” zien scanderen?"

Prachtig! pic.twitter.com/NFH5WjpSJu — Rick van Velthuysen (@rickvanv) July 17, 2022

Toch leken de festivalbezoekers dit jaar extra hard ‘boeren’ te roepen tijdens één van de optredens bij de Zwarte Cross. „Voor diegenen die nooit op de Heilige Gronden van Tante Riki waren: ze roepen dit wel vaker”, laat een festivalbezoeker weten op Twitter. „Altijd luid en trots. Maar zo massaal heb ik het nog nooit eerder gehoord.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tell me that you are op de Zwarte Cross, without telling me that you are op de Zwarte Cross #zwartecross #zcleven pic.twitter.com/NlOzaWTOGD — Rianne (@Riannetb) July 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Orgel Joke op de Zwarte Cross. Dit is geweldig. pic.twitter.com/u7v14DooYb — Maarten Hopman (@maartenhopman94) July 16, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zwarte Cross, het was skitterend. Zon en muziek, welwillend publiek, Lord of the Ringsachtige beesten, draaimolens met motors en hotdogs en mannen met blote basten en machtige kuiten die HeeeuuuhMarcel! riepen, en Orgel Joke was er ook nog maar die hebben we gemist godverredomme. pic.twitter.com/85qN8Uqcfi — Eva Hoeke (@EvaHoeke) July 16, 2022

De Zwarte Cross is één van de grootste festivals van Nederland, die dit jaar vanaf donderdag tot en met zondag op festivalterrein De Schans bij Lichtenvoorde plaatsvond. Het festival was compleet uitverkocht. Onder meer Dropkick Murphys, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzan & Freek en Typhoon stonden op het affiche. De Dijk sloot het evenement gisteravond af. Over een week beginnen de voorbereidingen voor 2023 alweer. Dan is het festival van 20 tot en met 23 juli, aldus Degen. „We kunnen niet wachten.”