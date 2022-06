Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bier op festivals loeiduur, maar ga je toch? Neem dit allemaal mee

Binnenkort naar een festival? Dan mag je je voorbereiden op hoge bierprijzen. Uit onderzoek van Festival Fans blijkt namelijk dat de prijzen ook daar flink stijgen. De organisatie heeft dit seizoen al 25 grote festivals bezocht om de prijs van muntjes te onderzoeken. Hieruit blijkt dat de kosten voor een muntje (= 1 biertje a 0,25 l) gemiddeld 3,33 euro kosten. Ten opzichte van het laatste festivalseizoen in 2019 is dat een stijging van 13 procent. Shocking!

Ga je naar een festival in Amsterdam? Grote kans dat je dan nog meer betaalt dan de gemiddelde prijs. Zo vroegen DGTL, Pleinvrees en Amsterdam Open Air 3,75 euro voor een Heineken biertje.

Dit ‘moet’ je mee naar een festival

Voor sommigen zal die hoge bierprijs niks uitmaken. Of wel, maar niet genoeg om ze ervan te weerhouden een lekker festivalletje te pakken. Dus: ga je toch, zorg er dan voor dat je in ieder geval de juiste dingen bij je hebt. Of je nou een weekend naar Pinkpop gaat, Down the Rabbit Hole of Lowlands: onze spullen inpakken moeten we allemaal. Kamperen op een festival vraagt om een goede voorbereiding, want het liefste maak je het jezelf natuurlijk zo comfortabel mogelijk. Daarom delen we een fijne paklijst met je, zodat je alleen maar hoeft aan te vinken wat je al hebt en welke spullen je misschien nog moet aanschaffen. Handig!

Allereerst is het van belang dat je natuurlijk je ticket meeneemt, geld en je identiteitsbewijs. Een zorgverzekeringspas mag ook niet ontbreken in het festival paklijstje. Let wel op: de onderstaande paklijst is niet per se een heel goede als je slechts één dag gaat. Dan heb je geen tent nodig, denken wij zo. Maar ga je een weekend? Streep ze maar af:

Voor op de camping:

Campingstoeltje

Eventueel een campingtafel

Een complete tent

Slaapzak

(Opblaas)kussen

Slaapmatje of luchtbed

Pomp voor luchtbed

Gasbrander / Kooktoestel

Koffiezetter

Campingpan

Bestek / Eet- en drinkgerei

Koelbox

Steekwagentje om alles te vervoeren

Stukje touw

Ducttape

Lege afvalzakken

Elektronica

Telefoon en je oplader

Powerbank

Zaklamp

Wegwerpcamera

Stekkerdoos

(Festival) kleding

Topjes

Lekkere trui of vest

Poncho

Shorts of rokje

Lange broek, jeans of jurkje

Ondergoed

Sokken

Schoenen

Slippers

Bikini/zwembroek

Petje of hoed

Zonnebril

Kleine rugzak voor op het terrein

Verzorging

Shampoo

Douchegel

Gel/wax/haarspray

Oordopjes + reserve oordopjes

Tandpasta

Tandenborstel

Deodorant

Scheermesje/-toestel

Handdoeken en eventueel washandje

Make-up

Pincet

Reinigingsdoekjes

Maandverband/tampons

Condooms

Zakdoekjes

Zonnebrand

Aftersun

Pleisters

Pijnstillers

Muggenspray

EHBO-set

(Eventuele) accessoires

Lampjes om het tentenkamp mee te versieren

Glitters / schmink

Feestmasker

Opblaasdieren

Drankspelletje

Pen en papier

Kaartspel

Festivalkleed

Eten en Drinken