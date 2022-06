Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hitte-editie festival Pinkpop van start, nodige maatregelen genomen

Na een vanwege de coronapandemie verplichte pauze van twee jaar is Pinkpop terug. ‘Eindelijk, eindelijk’, zullen de 70.000 bezoekers van vandaag juichend denken. De festivalgangers hebben wel te dealen met hitte en flink ook (net als morgen). De nodige maatregelen zijn in Landgraaf in Zuid-Limburg tegen de warmte op het open terrein genomen.

Wat heet wordt het daar op Pinkpop en natuurlijk elders in – vooral – het zuiden van het land. Temperaturen kunnen volgens weerdienst Weeronline oplopen tot 32 graden vandaag en 35 graden (morgen). Een door RTL Nieuws gepresenteerde ‘hitte-index‘ kan de gevoelstemperatuur op de tweede Pinkpopdag 48 graden worden… Roze Pinkpop-petje op dus, is een wijze raad. En smeren (tips, feiten en fabels over zonnebrand vind je hier).

Nieuwe Pinkpop-baas en zijn team staan te springen

Drie dagen lang genieten duizenden bezoekers in Landgraaf van bands als Metallica, Chef’ Special, Pearl Jam, Imagine Dragons en Måneskin. „We staan te springen”, zegt festivalmanager Niek Murray. Diezelfde Murray gaf deze week ook een interview in de aanloop naar Pinkpop aan Metro. De nieuwe Mr. Pinkpop mogen we hem niet noemen, zei hij daarbij. Over zijn voorganger die het een halve eeuw bij het oudste popfestival van Nederland volhield: „Er zal nooit een nieuwe Jan Smeets komen.” De 51ste editie van Pinkpop wordt dus de eerste met Murray als festivalmanager. Hij nam het stokje van oprichter Smeets over, die in 2020 vanwege zijn gezondheid stopte.

„Nu gaat echt gebeuren waar we het hele jaar voor hebben gewerkt.” De twee Pinkpop-loze jaren hebben „erin gehakt”, vertelt de festivalmanager. „Voor de crew, leveranciers en iedereen was het weer even zoeken van: hoe deden we dat ook alweer?” Maar na twee dagen opbouwen was dat alweer verdwenen, vertelt Murray.



Paar problemen, nu komt de hitte daarbij

Ook de organisatie van Pinkpop kreeg dit jaar te maken met allerlei tekorten, die in de hele sector spelen. „Je ziet het overal: leveranciersproblemen, personeelsproblemen. Ook wij hebben daar last van”, zegt Murray. Het organiseren van deze editie was daarom „uitdagender” dan anders, maar volgens de festivalmanager is alles „op papier geregeld”.

Deze week kwam er nog een uitdaging bij voor de festivalorganisatie: hitte. Het belooft vandaag en morgen dus bijzonder warm te worden in het zuiden van het land. Vanwege de verwachte hitte zijn er extra waterpunten op het festivalterrein. Bezoekers worden geïnformeerd over de warmte en de EHBO is geïnstrueerd extra op bezoekers te letten. Bij punten waar drukte wordt voorzien, kan water worden uitgedeeld. Gevraagd wordt om een petje op te zetten of ‘een doek in de nek te dragen’.

Op het laatste moment is ook bekeken waar op het terrein nog wat extra overkappingen niet zouden misstaan. Een verkoelende spullen als een parasol meenemen? Daarover wordt ‘aan de poort’ beslist. Wie met een joekel aan komt zetten, wordt gevraagd om dat toch maar even bij de ingang achter te laten. Stel dat er namelijk een storm en regenhoos komt opzetten: dan is zo’n grote parasol op een festivalterrein als dat van Pinkpop gevaarlijk.