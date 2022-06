Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe Mr. Pinkpop (‘mag niet!’) kan eindelijk echt beginnen: ‘Er zal nooit een nieuwe Jan Smeets zijn’

Eindelijk, eindelijk, eindelijk: Pinkpop staat voor het eerst in drie jaar op het punt van beginnen. Hoog tijd om bij te praten met de nieuwe festivalbaas, de opvolger van Jan Smeets, Niek Murray. Hoe zijn de afgelopen jaren geweest en hoe staat hij er met zijn team voor?

Morgen opent de Pinkpop-camping en van vrijdag tot zondag is het drie dagen festivalknallen. Voor Niek Murray is de 51ste Pinkpop zijn 18e. Tot de laatste in 2019 was Murray Jan Smeets’ rechterhand en Metro kende hem als vertrouwd pr-contactpersoon. Volgens traditie babbelden we richting het oudste festival van Nederland altijd even bij met de man die niet weg te denken was. Hij wilde als Pinkpop-baas sterven. Jan Smeets leeft echter nog, maar is niet meer die baas. Zijn gezondheid – corona gaf nog even een flinke extra tik – liet toch te veel te wensen over. En dat terwijl hij tijdens de ‘bij-babbel’ in 2019 nog vertelde zelfs elke frietkar te willen rechtzetten als het hem niet zinde.

Geen Peppers op Pinkpop

The Red Hot Chili Peppers stonden in 2020 en 2021 nog op de poster, maar dit jaar paste Pinkpop niet meer in het tourschema. De headliners zijn nu Metallica, Pearl Jam en Imagine Dragons; als subheadliners zouden we Twenty One Pilots, Måneskin, Nile Rodgers & Chic kunnen noemen. Het op festivals bekende blokkenschema vind je hier.

Niek Murray heeft het – met compagnon Mojo Concerts – qua line-up in ieder geval goed voor elkaar. En wat zal de zin bij hem, het team en de tienduizenden Pinkpopgangers groot zijn… Want ‘team’, dat is het. Niek Murray benadrukt het meteen. Hijzelf ‘is’ niet Pinkpop, maar dat is zijn hele team in Zuid-Limburg en Mojo Concerts hoort daar als partner zeker bij.

🎸 Wie is Niek Murray Niek Murray is 40 jaar. Hij werd groeide op in Zaltbommel, maar woont inmiddels in Geleen waar ook Buro Pinkpop huist. Als stagiair van de studie Vrijetijdsmanagement in Breda („toen Vrijetijdskunde”) kwam hij bij Pinkpop binnen. Hij verliet het festival in Landgraaf nooit meer.

Mag ik je voor één keer de nieuwe Jan Smeets of de nieuwe Mr. Pinkpop noemen ter introductie?

Niek Murray zonder nadenken: „Mag niet! Dat mag nooit, ik zal nooit de nieuwe Jan Smeets zijn. Daarvan is er maar één. We hebben als dagelijkse leiding, met ook Sierk Janssen en Tirsa Creusen, grote schoenen te vullen. Maar die naam die je aanhaalt… nee, dat is te veel eer.”

Komt er iets van een gepast afscheid van de echte Mr. Pinkpop? Of vraag ik nu naar een geheim?

„We zijn wel wat aan het voorbereiden, zeker. Op de festival-zaterdag komt er een momentje voor Jan en hij weet dat. Maar hoe het precies wordt, dat weet hij niet.”

Hier een mooi beeld van jong en oud – sorry Jan – in één Pinkpop-beeld gevangen.

‘Vooral bezig geweest met vervelend nieuws’

Wat heeft het lang geduurd sinds je aantreden (september 2020), dat je eindelijk de Pinkpop-poorten mag openen.

„Ja, ik ben vooral bezig geweest met vervelend nieuws. Het ging vorig jaar weer niet door natuurlijk, er waren telkens maar onzekerheden. Maar ik ben heel blij dat ik nu steeds mag vertellen dat we met het team aan het opbouwen zijn. Dat dat een grote uitdaging is, maar dat alles volgens planning verloopt.”

Hoe zijn jullie als bedrijf uit de corona-periode gekomen?

„Goed, bij Buro Pinkpop is niemand ontslagen. Nu moet ik zeggen dat dat een klein team is. We werken heel veel met zzp’ers en lokale mensen. Ik heb begrepen dat ook zij gelukkig goed zijn terechtgekomen. We zijn er goed doorheen gerold, al zijn er op weg naar Pinkpop 2020 natuurlijk al heel wat kosten gemaakt. Dat geld krijgen we niet meer terug. Maar goed, die tijden liggen achter ons. We gaan volle bak door met de organisatie voor 2022.”

Je komt altijd over als een vrolijke vent. Maar kon je de moed er de afgelopen twee jaar inhouden?

„Het was lastig. In het begin denk je alleen ‘Paaspop wordt lastig, maar Pinkpop moet wel lukken’. Vervolgens gaat er niets meer door en noemt premier Rutte Pinkpop zelfs bij een corona-persconferentie. Daarna duurde het lang hoor. En als je dan weer tot een beslissing moet komen dat het ook in 2021 niet kan, daar word je niet vrolijk van. Toen duidelijk werd dat 2022 wel zou kunnen, zijn we in een flow gekomen waarnaar we zolang gehunkerd hadden.”



Is een festival organiseren net zoiets als fietsen, iets wat je niet verleert?

„Deels wel en ik dacht dat ook. Maar het voelt dit jaar echter als fietsen op een beetje zachte banden. Veel automatismen zijn toch een beetje weggezakt. Dat merk je over de hele linie wel, ook bij leveranciers. Bovendien hebben we besloten om de indeling van het terrein te veranderen. Dat geeft wat meer denkwerk dan voorheen.”

Wat is er voor mensen die Pinkpop goed kennen wezenlijk anders?

„Het Noordpodium, het één-na-grootste podium is omgedraaid en staat tegenover de mainstage. Alle artiesten van die podia staan dus voor de grote mensenmassa en zo wordt de toeloop minder massaal en de opstoppingen minder groot. De ruimte die aan de achterkant vrij kwam, daar is de grote tent met ruimte voor 10.000 festivalgangers naartoe verhuisd. De vierde stage naast de hoofdingang is geen tent meer, maar een open air-podium. Verder is het aanbod aan eten en drinken wat uitgebreid.”

Uitkijken naar blije gezichten op Pinkpop

Waar kijk je persoonlijk het meest naar uit?

„Naar het openen van de camping en het openzetten van de festivalpoort. Dan zie ik ongetwijfeld de blije gezichten van alle Pinkpopgangers die weer mogen. Dat we het eindelijk waar mogen maken voor al die mensen die al in november 2019 een kaartje hebben gekocht.”

Raar idee dat daar misschien ook tieners van 17 bij waren, die nu nog steeds nooit naar een festival zijn geweest.

„We merken dat ook, bijvoorbeeld bij mensen die vragen of ze een parkeerkaart bij het kaartje kunnen bijboeken. Zij hebben in de tussentijd hun rijbewijs gehaald of een auto gekocht en hadden een parkeerticket destijds niet nodig.”

Zijn er artiesten waar de nieuwe Mr… waar Niek Murray vol verwachting naar uit kijkt?

„Buiten de drie headliners ben ik heel blij dat we Royal Blood eindelijk op Pinkpop hebben. En ik ben heel benieuwd naar KennyHoopla (songwriter / rapper uit Los Angeles, red.) op stage 4.”

Hollands Glorie op Pinkpop

Er staan relatief veel Nederlandse artiesten op Pinkpop deze keer. Was het boeken van buitenlandse acts lastiger door corona of zijn Nederlandse artiesten gewoon goed bezig?

„Voor dat laatste. Je ziet dat steeds meer Nederlandse acts ook zelf AFAS Live of de Ziggo Dome kunnen vullen. Wat je op Pinkpop krijgt is een afspiegeling van het succes dat artiesten uit eigen land hebben. In de top 10 2021 van 3voor12 stonden volgens mij zes Nederlandse nummers.”

Nederlandse inbreng op Pinkpop 2022 Het aantal Nederlandse acts op de komende Pinkpop is behoorlijk, zeer behoorlijk zelfs. Hollands Glorie in Zuid-Limburg: Vrijdag: Danny Vera, My Baby, Floor Jansen, Froukje, Blaudzun, Antoon, Wies, Elle Hollis, Ten Times a Million.

Zaterdag: Chef’Special, Ronnie Flex & The Fam, Son Mieux, Nona, Remme.

Zondag : De Staat, Eefje de Visser, Maan, Navarone, Meau, Hang Youth.

Als stagiair heb je voor Pinkpop ooit een veiligheidsplan moeten schrijven. Als je die nu uit de kast trekt, is die dan middeleeuws?

„Integendeel. Sterker, die vormt nog steeds de basis van het totale veiligheidsplan. Uiteraard wordt het ieder jaar bijgeschaafd, maar het gegeven vind ik best leuk!”

Iedereen op bij Pinkpop heeft iets van Jan

Hoeveel uurtjes slaap kun je nog pakken voor je de poort opent (Metro sprak Murray donderdag)?

„Ja, de tropendagen beginnen hè? Nu ben ik nog ons kantoor. Als enige, de rest van het team is al in Landgraaf. Vanaf vrijdag ben ik op het terrein en dan wordt het een paar dagen alle zeilen bijzetten om alles netjes af te krijgen. Of ik veel kan slapen weet ik niet, maar dat maakt ook niet uit. We kunnen weer en het gaat erom dat we allemaal genieten.”

Om in de stemming te komen, Måneskin: te zien op de Pinkpop-zaterdag.

Nog één keer terug naar Jan Smeets. Man van de details, man die zelfs controleerde of er genoeg vuilnisbakken stonden. Ben jij een zelfde type?

„Nou… vooropgesteld weet mijn team heel goed waar iedereen mee bezig is. Wij als dagelijkse leiding bewaken de grote lijnen. Maar ik moet toegeven, in ons drieën zit allemaal wel iets van Jan. Het kan vast voorkomen dat als we over het terrein lopen we iets zien en net als Jan zeggen: dat moet even anders. We hebben alles tenslotte jaren van de grote man afgekeken. Het kan ook positief zijn trouwens. Als je tijd hebt om je bezig te houden met kleine dingen als een vuilnisbak, dan gaat het met de grote lijnen waarschijnlijk hartstikke goed.”

Kunnen we nog kaartjes kopen?

„Niet voor het heel weekend. De weekendkaarten zijn uitverkocht, de dagkaarten voor vrijdag ook. Maar voor de Pinkpop-zaterdag en -zondag zijn nog wat tickets beschikbaar. De eerste twee dagen verwachten we volle bak 70.000 man en zondag 50.000 tot 60.000.”