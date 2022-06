Door oorlog streep door Songfestival in Oekraïne: ‘Veel te complex’

Het Eurovisie Songfestival zien we volgend jaar definitief niet vanuit Oekraïne. De overkoepelende organisator European Broadcasting Union (EBU) vindt het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig om het evenement er te organiseren.

President Zelenski van Oekraïne wilde alles op alles zetten om het Songfestival naar zijn door de oorlog met de Russen verscheurde land te halen. Hij dacht zelfs aan de bijna totaal vernietigde stad Marioepol. Maar nee. De EBU begint nu gesprekken met de Britse omroep BBC, de nummer twee dit jaar van het Songfestival in Turijn.

De EBU stipt in een verklaring aan dat het songfestival een van „de meest complexe tv-producties ter wereld” is en dat er jaarlijks duizenden mensen aan werken en op af komen. Ook zijn er zeker twaalf maanden nodig om het evenement te organiseren, direct na de ‘afgelopen editie’ dus. De Europese omroepenkoepel kon daarom niet wachten met een beslissing en loopt nu al vertraging op. De EBU begrijpt dat de teleurstelling groot is bij de verantwoordelijk Oekraïense omroep UA:PBC.

