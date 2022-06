Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zin in een feestje? Voor deze festivals kun je nog kaartjes scoren

Eindelijk is het weer zover: de festivalzomer gaat volop los. Voor de meeste jongeren een groot moment, want drie jaar lang konden zij niet naar feestjes in de open lucht. Het enthousiasme is dan ook groot en veel festivals zijn al uitverkocht. Toch hebben een aantal grote jongens nog kaartjes over op dit moment.

Metro zet de grootste Nederlandse festivals op een rij, waarvoor je nog tickets kunt scoren.

Voor deze festivals zijn nog kaartjes

Down the rabbit hole

Het driedaagse festival in Beuningen was binnen vier minuten uitverkocht, maar een aantal gelukkigen krijgen nog een tweede kans. ‘Het kleine zusje van Lowlands’ zet morgen om 11.00 uur namelijk de allerlaatste festivaltickets in de verkoop. Via Ticketmaster kun je ze scoren, maar pas op: de kaarten zullen waarschijnlijk zeer geliefd zijn. Dus wees er snel bij! Ook goed om te weten: het is alleen mogelijk om een weekendticket te kopen voor Down the Rabbit Hole.



Beuningen – 1 t/m 3 juli

Awakenings Festival

Technoliefhebbers kunnen dit jaar eindelijk weer hun hart ophalen bij Awakenings Festival. Alle grote namen uit de technowereld komen naar het festival om het publiek uit hun dak te laten gaan. Het is dan ook niet voor niks dat een deel van de tickets al uitverkocht zijn. Toch kun je nog een aantal kaartjes scoren. Zo lukt het nog om voor vrijdag, zaterdag en zondag losse kaartjes te kopen. Weekendtickets met campingplaats zijn uitverkocht, maar als je het ervoor over hebt om iets meer geld neer te leggen voor een pre set-up tent, dan kun jij ook nog een weekend genieten van de harde techno.



Hilvarenbeek, 29 – 31 juli

Mysteryland

Yesterday is history. Today is a gift. Tomorrow is a Mystery! Dat is het motto van Mysteryland, het driedaagse festival bij het Haarlemmermeer, waar bezoekers genieten van techno, house en dance. De premium weekend tickets zijn inmiddels vergeven, maar losse kaartjes voor vrijdag, zaterdag of zondag kun je nog krijgen.



Hoofddorp, 26-28 augustus

Pinkpop

Het is de oudste en één van de bekendste festivals van Nederland. Pinkpop kan na de pandemie eíndelijk weer van start gaan. Headliners? Metallica, Pearl Jam en Imagine Dragons. De weekendkaarten zijn inmiddels uitverkocht, net als de dagkaarten voor vrijdag. Maar voor zaterdag en zondag kun je nog wel kaartjes scoren. Wees er snel bij, want het popfestival begint al snel!



Landgraaf – 17, 18 en 19 juli

North Sea Jazz Festival

Erykah Badu, John Legend, Diana Ross: het zijn slechts een aantal grootheden die dit jaar op North Sea Jazz zullen optreden. Dat de tickets voor dit jazzfestival hard gaan, is dan ook geen verrassing. Toch is er nog een aantal kaartjes te bemachtigen. Zo kun je John Legend op donderdag nog live zien en is een ‘ticket de luxe’ te verkrijgen voor zaterdag. Of laat je in de watten leggen met een V.I.P. arrangement, inclusief parkeren, eten en open bar. Daar hangt overigens wel een flink prijskaartje aan, namelijk 1133 euro.



Rotterdam, 8-10 juli

Dekmantel

Wereldmuziek, house, techno en andere elektronische geluiden. Dat kun je verwachten op Dekmantel, het vijfdaagse festival van dezelfde organisatie als Lente Kabinet. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn helemaal uitverkocht. Maar als jij op woensdag of donderdag wilt feesten, kun je nog wel kaartjes krijgen. Wie woensdag en donderdag gaat, kan tot in de late uurtjes dansen bij het IJ. De weekendgangers verkassen naar het Amsterdamse Bos, waar hen drie dagen vol plezier wacht.



Het IJ, Amsterdam en het Amsterdamse Bos – 3 t/m 7 augustus