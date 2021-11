Deze illustraties laten zien waar mensen dankbaar voor waren tijdens de lockdowns

Het is bij de lockdown natuurlijk verleidelijk om te denken aan alle negatieve dingen die daarmee gepaard gingen. Zeker nu er weer een nieuwe lockdown is. Leuke events gaan niet door en restaurants sluiten vroeg. Ondanks dat de maatregelen niet zo streng zijn als in de eerste, is het toch een tegenslag.

Dat gezegd hebbende, was het niet allemaal alleen maar negatief. Door activiteiten die werden afgelast en het vele thuisblijven, kregen we meer rust en de tijd nemen voor echt belangrijke dingen. Voor dit soort kleine dingen, zoals rust nemen, kunnen we juist dankbaar zijn.

Gratitude

Dat is lang niet het enige. Verschillende mensen zijn dankbaar voor verschillende dingen die voortkwamen uit de pandemie. De Britse illustratrice Justyna Green heeft deze dingen bijgehouden in een serie van portretten: haar ‘100 Days of Gratitude‘ serie.

Van 12 juni tot en met 21 september, wat natuurlijk ook bekendstaat als World Gratitude Day, tekende Green elke dag een portret. Met haar project hoopte ze dat ze een glimlach bij mensen tevoorschijn kon toveren. Kijken we naar de illustraties uit de serie, dan is dat zeker gelukt.

Illustraties

Waar zijn de mensen van de portretten dan dankbaar voor? Verschillende dingen kwamen aan bod.

1. Vrijheid

Fietsen, verkennen, het gevoel van zulke vrijheid, is een voorbeeld van waar we dankbaar voor kunnen zijn.



2. Moeder worden

Riya Patel is moeder geworden, en voelt zich dankbaar voor haar zoon die haar een reden geeft om te glimlachen. Na haar zoon werd geboren, werd ze ook weer closer met haar eigen moeder.



3. Beweging

Meer tijd voor beweging, hardlopen en yoga, zorgden voor zowel rust als een nieuw opgewekt gevoel.



4. Goede vrienden

Eten brengen, babysitten en wandelingen in het park: goede vrienden mochten in deze coronatijd ook niet vergeten worden. Zelfs de vrienden die je misschien nog niet zo lang kent.



5. Zwemmen

De favoriete plek in Londen van Claire Cheung is de London Fields Lido. Bij dit verwarmde buitenzwembad kan ze het hele jaar terecht en kan ze zich afsluiten van de buitenwereld.



Kleine dingen

Vrienden, zwemmen, moeder zijn, dat is nog maar het begin van de lange lijst van positieve dingen die de lockdown met zich meebracht. Daarnaast hebben mensen ook dankbaarheid getoond voor nieuwe hobby’s, huisdieren, de natuur en zelfs koffiezetapparaten. Zo kunnen we onthouden dat we zelfs van de kleinste dingen blij kunnen worden.

Het zijn die small positives die een goed tegenmiddel zijn voor de negatieve zaken die in het nieuws komen, volgens Green. Zelfs in de moeilijkste situaties is er nog iets goeds wat naar voren komt.