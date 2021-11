Strengere regels voor Nederlanders die naar Duitsland willen

Nederlanders die naar Duitsland willen, moeten rekening houden met een aantal nieuwe regels. Onze oosterburen beschouwen ons vanaf vandaag (zondag 21 november) namelijk weer als hoogrisicogebied. Dit betekent dat er strengere regels gelden.

Als eerste is er een nieuwe regel voor iedereen ouder dan 12 jaar die van plan is om langer dan 24 uur in Duitsland te verblijven. Dan moet je namelijk een speciaal formulier invullen. Daarnaast moet je via dezelfde website een bewijs van genezing, vaccinatie of een negatieve test uploaden.

Mocht je dit allemaal niet kunnen of gewoon niet doen, moet je bij aankomst in Duitsland verplicht in quarantaine. In eerste instantie duurt die periode tien dagen, maar als je geluk hebt, mag je eerder uit quarantaine. Vanaf de vijfde dag kun je namelijk een coronatest doen. Als die negatief is, mag je uit quarantaine.

Nederlanders die in Duitsland werken, tanken of boodschappen doen

Voor alle Nederlanders die graag de grens oversteken om even goedkoop te tanken of boodschappen te doen, verandert er nu nog niks. Er is geen quarantaineplicht en je hoeft je ‘reis’ ook niet aan te melden.

Het hoofd van het Duitse RIVM, Lothar Wieler, heeft ondertussen zijn zorgen geuit over eventuele nieuwe coronagolven. Wieler stelt dat meer mensen zich moeten laten vaccineren. „Als we de vaccinatiegraad niet significant omhoog brengen, geven de modellen aan dat er ook een vijfde coronagolf zal komen”, zei Wieler volgens het Duitse persbureau DPA. Duitsland verkeert volgens Wieler in een nationale noodsituatie en moet bepalen wat het nu en de komende weken zal doen.

Vaccineren alleen is niet genoeg

Het hoofd van het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) zegt verder zich ervan bewust te zijn dat alleen vaccineren lang niet genoeg is. Men moet volgens hem ook minder sociale contacten hebben. Dit kan worden door grote bijeenkomsten en evenementen die binnen plaatsvinden te vermijden.

Als laatste moet Duitsland volgens Wieler nu preventieve maatregelen nemen in gebieden die nog niet heel zwaar getroffen zijn door de huidige vierde coronagolf. „Het vaccin is de weg uit de pandemie, maar het beschermt minder goed tegen infectie dan dat het beschermt tegen een ernstig ziekteverloop.” Momenteel is amper 70 procent van alle Duitsers gevaccineerd. Het RKI wil dat dit percentage stijgt naar minstens 85 procent van de Duitsers tussen 12 en 59 jaar en minstens 90 procent van de 60-plussers.