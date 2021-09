Lowbudget-reizen na corona: 5 goedkope bestemmingen

Na een onstuimige periode wil je niks liever dan een tripje maken waarbij alles even compleet vergeten zal worden. Wellicht is het gelukt om te sparen tijdens corona, maar over het algemeen kunnen we allemaal wel wat tips gebruiken waarbij er wat minder diep in de buidel getast hoeft te worden. Vijf tips voor low budet-reizen.

Lekkere kabeljauw eten in zonnig Portugal

Wie nog niet bekend is met het zonnige Portugal heeft echt iets gemist. Dit land staat bekend om betaalbaar uit eten waarbij de kabeljauw een echte lekkernij is. Bezoek de voordelige steden als het bruisende Lissabon of het sprankelende Porto en bezoek plaatsen langs de kust om een lesje surfen te nemen. Tot rust komen doe je in Algarve waarbij prachtige stranden, landschappen en bergen volop aanwezig zijn.

Ontdek low budget urban Litouwen

Van het historische Vilnius naar een stranddagje bij Palanga, in dit goedkopere land heb je echt van alles en nog wat. Hier vind je dorpjes waar de vissers thuishoren, mooie kerken en kan je voor zo’n 10 euro per persoon eens een hele andere keuken ontdekken. Vergeet vooral niet Saltibarsciai (koude bietensoep), Cepelinai en Balandeliai uit te proberen.

Bezoek betaalbaar Montenegro of onbereisd buurland Albanië

Maak een roadtrip door betaalbaar Montenegro en bekijk de Romeinse invloeden in de hoofdstad Podgorica. Voel je vrij in de natuur in Lovćen, het National Park, of bezoek de baai van Kotor waarbij je een toeristisch havenplaatsje kunt ontdekken, dat genoteerd staat op de werelderfgoedlijst.

Low budget in Albanië

Mocht je met de auto nog eventjes door willen rijden, ga dan van Montenegro door naar het schitterende Albanië. Het onontdekte en daardoor betaalbare land is voorzien van werelderfgoed-ruïnes in Butrint. Daarnaast kan je in het noorden versteld staan van het blauwe oog van Theth of genieten van de zuidelijke bronnen van zoet water (Syri i Kaltër).

Maak nieuwe en onvergetelijke herinneringen in Polen

Een andere low budget-optie is het afreizen naar Krakau (Polen), een stad waarbij de gezelligheid zeker niet zal ontbreken. Hier vind je mooie kerken, spotgoedkope bars voor een glas wodka en natuurlijk indrukwekkende architectuur. Vanuit deze stad zou je de volgende uitstapjes kunnen maken waarbij zoutmijn Wieliczka zeker niet mag ontbreken, Daarnaast is voormalig concentratiekamp Auschwitz te bezoeken en zou hier een tour gemaakt kunnen worden door het heftige verleden. Geniet goedkoop van deze plaatsen.