Femke bedacht app voor lotgenoten met kanker: ‘Zij hebben zoveel aan elkaar’

Matchen met een potentiële liefde op Tinder of Happn kennen we allemaal. Maar wat nou als er een app is waar lotgenoten met kanker met elkaar kunnen matchen? Dat dacht stichting Buddyhuis ook. Daarom hebben ze samen met Data Science Lab de app Digitaal Buddyhuis gelanceerd. Digitaal contact tussen gelijkgestemden met kanker, om ervoor te zorgen dat je er nooit alleen voor staat. Metro sprak met Femke Riel, buddy en medeoprichter. „Ik geloof dat het Buddyschap zoveel mensen kan helpen.”

Tijdens de eerste coronagolf merkte Riel hoe groot de behoefte onder lotgenoten was om digitaal met elkaar in contact te komen. Wat eerst handmatig werd gedaan, was niet meer bij te houden met lijstjes in Excel. „Alleen al binnen de borstkanker-afdeling op het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht zijn we in een korte tijd naar vijfhonderd buddy’s gegaan.”

Digitaal Buddyhuis: de app voor lotgenoten met kanker

Zo ontstond het idee samen met Data Science Lab voor het Digitale Buddyhuis. Het werkt wel net wat anders dan Tinder, namelijk zonder swipen en met een registratieformulier. In dit formulier kan de nieuwe buddy laten zien waar hij of zij op gematched wil worden en waar behoefte aan is. De één is bijvoorbeeld op zoek naar informatie, terwijl de ander graag wat sociaal contact wil.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toen ik kanker kreeg heeft het mij enorm geholpen om daar wel wat over te delen. Veel steun gevoeld en in contact gekomen met lotgenoten. En ik vind het ook wel eerlijk. Ik deel op m’n tijdlijn wat ik meemaak, wat er in mijn leven gebeurt en daar hoort ziek zijn helaas ook bij. — Kim Pot (@kimschrijft) November 10, 2021

Een intelligente matchmaker maakt hieruit vervolgens meerdere matches, waarvan er één buddymatch wordt goedgekeurd door een coördinator van stichting Buddyhuis. „We staan nog enorm in de kinderschoenen en we zijn met zulke gevoelige informatie bezig”, legt Riel uit. „We willen daarom gewoon check, check, dubbelcheck.”

Maar door die sociale controle worden de meest bijzondere en dierbare matches gemaakt. „Een hele jonge vrouw vroeg of wij haar konden matchen aan iemand die wat ouder is dan zij, die ook in haar jeugd borstkanker heeft gehad”, vertelt Riel. De jonge vrouw had behoefte aan perspectief, wat het Digitale Buddyhuis haar op deze manier kon bieden.

Een veilige, kwetsbare omgeving

De matches van de pilotgroep gaan op dit moment van start. De eerste reacties die Riel heeft gekregen gaan voornamelijk over de veiligheid; een andere belangrijke reden waarom deze app volgens haar nodig was. „Op sociale media is de veiligheid van jouw gegevens niet honderd procent gegarandeerd. Bij ons wel”, legt de oprichter uit. „Mensen laten weten dat de app veel veiliger voelt dan dat ze dit op sociale media met iemand moeten bespreken.”

Verder vindt Riel het lastig om bij dit onderwerp van „succesverhalen” te spreken, maar: „Binnen deze context hebben we wel een heleboel succesverhalen. Mensen die er enorm mee geholpen zijn dat ze op deze manier met elkaar in contact zijn gebracht.” Net als bijvoorbeeld een verzoek van iemand die palliatief behandeld werd, die gematched wilde worden met iemand die hetzelfde doormaakte. „Zij hebben enorm veel aan elkaar gehad.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als lotgenoten,herken je wel sommige gevoelens….blijft bij je kanker❣️ — Inge Boers (@ILBoers) October 8, 2021

Want ook dat stukje hoort bij een app voor lotgenoten met kanker: de dood. „In het proces van ziek zijn hoort dit onderwerp erbij, hoe lastig dat soms ook is.”

Een buddy en lotgenoot

Met het Digitale Buddyhuis willen oprichters het Buddyhuis en Data Science Lab ervoor zorgen dat een buddy vinden net zo laagdrempelig wordt als het swipen voor een date. Met een optie om elkaars QR-code te scannen, wordt dit nóg gemakkelijker. „Op het moment dat je in de chemo naast iemand zit met wie je fijn contact hebt, kun je via een QR-code in de app aan elkaar gelinkt worden”, legt Riel uit. „Dat is iets heel moois, want in tijden waarin je al zo kwetsbaar bent, hoef je niet ook nog eens telefoonnummers of mailadressen uit te wisselen. Je houdt gewoon contact met elkaar binnen de app.”

Als een buddy toch graag gegevens deelt, kan dat ook, maar je hebt er zelf „constant de regie in”. Dat is volgens Riel heel belangrijk. „Ik geloof dat buddyschap zoveel mensen zou kunnen helpen”, vertelt Riel trots. In de toekomst wil ze het Digitale Buddyhuis uitbreiden – verder dan alleen het St. Antonius Ziekenhuis – en nog meer verschillende mensen er mee helpen. Haar droom is dan ook duidelijk: „Dat we velen tot steun kunnen zijn.”