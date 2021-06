Hoe tennisster Naomi Osaka mentale problematiek in topsport ter discussie stelt

En dat werd haar niet in danken afgenomen. De organisatie van het Franse tennistoernooi dreigde de tennisster, die tot de absolute wereldtop behoort, te diskwalificeren. Uiteindelijk besloot Osaka zelf uit het toernooi te stappen. Maandagavond liet zij in een verklaring weten dat ze deze situatie niet voorzag. „Dit is een situatie die ik me nooit had kunnen voorstellen toen ik dit een paar dagen geleden postte. Het beste voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf is dat ik me nu terugtrek, zodat iedereen zich weer op het tennis kan gaan richten in Parijs”, aldus de Japanse tennisster.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

What journalist will dare criticise Naomi Osaka ever again? She’s got what she wanted – no more criticism, only praise. Meanwhile all her fellow tennis professionals will continue to fulfil their contractual obligations to the media & get criticism when deserved.

This seem fair? — Piers Morgan (@piersmorgan) June 1, 2021

Collega’s uit de tenniswereld uitten hun kritiek op de beslissing van Osaka. Onder meer Novak Djokovic, Rafael Nadal en Asleigh Barty vonden haar boycot niet gepast. Volgens hen zijn topsport en de pers nu eenmaal met elkaar verbonden. Osaka is de rijkste vrouwelijke tennisster ter wereld en volgens sommigen dient zij, voor haar miljoenensalaris ook de pers te woord te staan. Daarentegen sluit Serena Williams zich niet aan bij alle kritische meningen. Zij laat weten de beslissing van Osaka te steunen. „Ik weet hoe ze zich voelt, want ik heb ook in dezelfde situatie gezeten”, vertelde Williams. Ze zegt verder over Osaka haar beslissing: „We zijn allemaal verschillende persoonlijkheden en iedereen gaat anders met dingen om. We moeten haar hier mee laten omgaan zoals zij wil en zoals zij denkt dat het beste voor haar is.”