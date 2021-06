Campers steeds populairder: hoe komt dat toch en wat zijn de trends?

Nederland is een caravan- en camperland. Volgens brancheorganisatie Bovag telt ons land naar schatting 500.000 caravans, 150.000 vouwwagens en 60.000 campers. Daarmee staat ons land qua caravan-dichtheid op de eerste plaats in Europa. En de voertuigen zijn niet alleen onder de senioren populair.

Hoe komt het dat we hier zo’n fan zijn van de grote rijdende slaapplaatsen en wat zijn de laatste trends in de (tweedehands) handel?

Bovag maakte vorige maand bekend dat de tweedehands verkoop van caravans en kampeerauto’s een flinke stijging kende. Deze steeg namelijk met respectievelijk 37 en 86 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, toen het coronavirus de eerste grote gevolgen had en de maatschappij grotendeels stillegde. Het ging dit jaar om 1605 gebruikte caravans en 1832 camperoccasions. De caravanbedrijven profiteerden van het feit dat showrooms weer open mochten.

Recordmaand voor verkoop campers

Maart was wat dat betreft een recordmaand, want nog nooit eerder werden er zoveel occasioncampers door de vakhandel verkocht in die maand, en überhaupt in het eerste kwartaal van het jaar. Er werden maar liefst 3796 occasions in die maand afgeleverd, dat is het dubbele van het eerste kwartaal van 2018 en dat was 39 procent meer dan vorig jaar. Bovag voorspelt dat er dit jaar zelfs meer tweedehands campers dan caravans verkocht zullen worden.

Dat er dus een enorme vraag naar (tweedehands) campers is, dat mag duidelijk zijn. Maar waar komt die enorme piek in populariteit plots vandaan en welke soort campers zijn nou echt in trek? Een gesprek met brancheorganisatie Bovag.

We zien nu een enorme stijging in de verkoop van campers, met name in de occasions. Waarom zien we juist nu zo’n toename?

„Enerzijds heeft dat gewoon met corona te maken. Je gaat in je eigen bubbeltje op vakantie. Je hebt je eigen huisje bij je, je kunt gaan en staan waar je wilt. Als er slecht weer aankomt op je vakantiebestemming of je hebt het er niet naar je zin, kun je de boel inpakken en wegwezen. Je hoeft niet als een haring in de ton met je mondkapje op in het vliegtuig te zitten en je bent niet direct afhankelijk van reisverboden.”

„We zagen dat vorig jaar al. In eerste instantie schrok iedereen in de maanden maart en april. Toen was het de vraag of je überhaupt wel op vakantie kon en zagen we dat afleveringen van caravans en campers werden uitgesteld. Ze waren dus wel besteld, maar de mensen zeiden: ‘Laat nog maar even staan, want we weten niet eens of we überhaupt ergens naartoe kunnen’. Toen werd duidelijk dat de wereld weer een beetje open kon en dat kamperen in elk geval wel mogelijk was, terwijl all-inclusive naar Alanya problematisch zou worden. Dus kwam er ineens veel interesse naar kampeermiddelen, kampeervakanties. Dat heeft zich flink doorgetrokken.”

Eigen badkamer

„Wat ook van belang is geweest voor de populariteit, is dat je je eigen sanitair hebt. Sommige campers hebben een complete badkamer. Vorig jaar had je een hele tijd dat de campings open mochten, maar dat het sanitair gesloten was. Dat was juist om op die camping de verkeersstromen in te dammen en mensen alleen met hun eigen spullen op de camping mochten staan. Als je zelfvoorzienend was, mocht je wel op de camping staan.”

„Veel mensen hebben ervaren dat het wel heel erg leuk is op de camping, vooral voor kinderen. En dat het met de caravan en camper ook heel leuk is. Die hebben er vorig jaar misschien eentje gehuurd en zijn nu op zoek naar hun eigen kampeermiddel. Dan speelt ook nog eens mee dat ze door corona het afgelopen jaar minder geld hebben uitgegeven dan normaal. Je kon niet uit eten, je kon niet op stap, geen weekendjes weg. De vakantie was wat soberder. Er zijn spaarpotjes her en der, de rente is natuurlijk laag of zelfs negatief: mensen gaan kijken wat ze dan met hun geld kunnen doen. Dan kom je al snel bij een camper uit.”

De camper is niet alleen populair door corona, maar geniet al jaren van meer aandacht. Hoe komt dat?

„Het is eigenlijk iets van de afgelopen vijftien jaar. De babyboomgeneratie is met pensioen gegaan. Die hebben aardig wat spaargeld, geen last meer van een hypotheek. Kinderen zijn het huis uit, ze kunnen genieten van hun vrijheid. Die mensen zijn op zoek naar manieren om te recreëren en om wat te beleven. Om van de Noordkaap tot de Algarve Europa te ontdekken. Weg van huis en haard, daar is de camper uitermate geschikt voor.”

„Je ziet ook dat mensen in enige mate hun caravans hebben ingeruild voor de campers. We zien al jarenlang dat het aantal caravans daalt en het aantal campers stijgt. Die trend is bij de senioren begonnen, maar overgeslagen naar de jonge gezinnen, die nu ook aan het ‘camperen’ geslagen zijn. Dan heb je het wat betreft nieuwe exemplaren nog over vrij bescheiden aantallen. Het record van vorig jaar bedraagt 2400 stuks. Voor wat betreft de tweedehandsmarkt heb je het over een veelvoud daarvan. Dat verbreekt nu alle records.”

Ton voor een camper

„Je moet beseffen dat een spiksplinternieuwe camper je al minimaal 60.000 euro kost. Als je alle toeters en bellen erop wil hebben, en misschien een groter formaat, dan moet je al gauw aan een ton denken. (Vraag maar eens aan Peter Gillis van Massa Is Kassa bijvoorbeeld, red.). Dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarom zie je dat die tweedehandsmarkt daar een veelvoud van is. Dan heb je het over vriendelijkere bedragen van zo’n 20.000 euro.”

Populairste soort campers

Wat zijn de grootste trends van de afgelopen periode binnen het camperlandschap?

„De buscampers zijn erg in trek. Dan heb je het over een Volkswagen-busje dat je kant-en-klaar als camper uit de fabriek kan krijgen, de California. Die kost nog steeds minimaal 60.000 euro. Maar ook Fiat Ducato’s zijn populair. Gewone busjes die van binnen helemaal omgebouwd zijn tot camper. Ze zijn compact, je kan er vrijwel overal mee komen. En je hebt er geen apart rijbewijs voor nodig.”

„Aan de andere kant van het spectrum zijn integraalcampers populair. Die hebben wel het chassis en de techniek van een bestelbus, maar daar is een compleet nieuw huis, inclusief cabine, op gebouwd. Die zijn soms zelfs zo groot dat je daar een vrachtwagenrijbewijs voor nodig hebt. Dan heb je een halve villa op wielen en kun je het zo gek maken als je wil. Prijzen gaan dan soms al naar een half miljoen.”