Zorg stuurt brandbrief naar overheid; uitgestelde zorg moet snel worden weggewerkt

Het aantal ziekenhuisopnames door corona daalt snel en de grootste druk op de zorg lijkt wel voorbij. Lijkt, want ook als het met corona meevalt, blijft de druk op de zorg gigantisch. Veertien beroepsverenigingen schrijven daarom vandaag een brandbrief aan de overheid: er moet een landelijk plan komen.

Door de coronazorg zijn zo’n 140.000 operaties uitgesteld, om nog maar te zwijgen over andere behandelingen die nog niet hebben kunnen plaatsvinden. De zorg staat daarom voor een enorme operatie: het wegwerken van uitgestelde zorg. Er zijn vooral meer mensen nodig, pleiten de ondertekenaars van de brief.

Schuiven met zorgmedewerkers

Daarbij wil men vooral de capaciteit goed benutten door te schuiven. „Er zijn meer dan genoeg specialisten, die kunnen allemaal helpen”, zegt chirurg en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde Jaap Bonjer.„ Ook specialisten die het niet zo druk hebben, omdat hun patiënten onderaan staan qua urgentie.”

Ook studenten die in de wachttijd zitten voor de coschappen, kunnen nuttig ingezet worden om te helpen in de zorg, zegt Bonjer. Ook pleit hij ervoor dat personeel van zelfstandige klinieken wordt ingezet in de ziekenhuizen. „Zij hebben geen tekort. Het is goed denkbaar dat het personeel van deze klinieken wordt ingezet in de ziekenhuizen, om de uitgestelde zorg te ondersteunen.”

Hoog ziekteverzuim in zorg

Daarbij komt dat een groot deel van het huidige zorgpersoneel bekaf is. „We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim. Bij ons nu zo’n 12 procent. Sommige mensen zijn al meer dan een jaar ziek”, zegt Bonjer. Eerder pleitte de Federatie Medisch Specialisten er al voor om ook in te zetten op het herstel van zorgpersoneel. „Mensen worden niet meer goed fit, ook jonge mensen niet”, klonk het toen.

‘Berg in half jaar weg’

Dat betekent overigens niet dat zorgpersoneel ontzien gaat worden. Sterker nog: om de achterstallige zorg weg te werken, wil Bonjer dat al het personeel op zaterdag gaat werken. „De meeste mensen werken maar 4 dagen per week, dus dat moet kunnen. En al lukt maar de helft, dan is dat al winst. Dan kan de berg in een half jaar weggewerkt zijn.”

De brandbrief pleit voor een centrale regie die de in te halen zorg coördineert. „Dat hoeft het ministerie van VWS niet te regelen, maar kan het wel initiëren. En dan vervolgens per regio kun je afspraken maken.”