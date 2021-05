Restauratie van De Gouden Koets is klaar… na vijf jaar

De restauratie van De Gouden Koets zit er op en was nogal een klus. Vijf jaar hebben restaurateurs over de operatie gedaan. De kosten zijn hoog.

Koning Willem-Alexander opent op 17 juni de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Het omstreden rijtuig is bij die expositie na een restauratie, die duurde sinds 2016, voor het eerst weer te zien.

Gouden Koets met koloniaal zijpaneel

Eerder was al bekendgemaakt dat de Gouden Koets tijdelijk een plek krijgt in het museum, dat de koets tot februari volgend jaar in bruikleen heeft. Het rijtuig, dat traditiegetrouw wordt gebruikt op Prinsjesdag, raakte in opspraak vanwege het ‘koloniale’ zijpaneel.

De koning opent de tentoonstelling symbolisch door het eerste exemplaar van het boek De Gouden Koets, dat wordt uitgegeven bij de tentoonstelling, in ontvangst te nemen. Hij krijgt een rondleiding en diverse betrokkenen, zoals curatoren, restauratoren en onderzoekers, zullen de koning tijdens het bezoek vertellen over hun bijdrage aan de tentoonstelling.

Debat over toekomst Gouden Koets

De koets komt in een glazen behuizing op de binnenplaats van het museum te staan, waar bezoekers hem van dichtbij kunnen bekijken. In de zes omliggende museumzalen, die allen uitzicht hebben op het rijtuig, worden uiteenlopende verhalen verteld. Dat gebeurt aan de hand van honderden cultuurhistorische objecten, schilderijen, kostuums en japonnen, spotprenten, foto’s, bewegende beelden en hedendaagse kunstwerken. Naast de historie van de koets besteedt het museum aandacht aan het debat over de toekomst ervan en worden bezoekers gevraagd hun opvattingen hierover te delen. De tentoonstelling is te zien van 18 juni tot en met 27 februari 2022.

De koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging. Het groot onderhoud begon in 2016. Specialisten uit binnen- en buitenland werkten aan de koets, waarvoor bij de Koninklijke Stallen in Den Haag ook een restauratieruimte was ingericht.

Wat kostte die hele operatie?

Dat er vijf jaar over de restauratie van De Gouden Koets is gedaan, loopt flink in de papieren. Maar hoeveel dan precies? Op de website van Het Koninklijk Huis wordt het bedrag uit de doeken gedaan: 1,2 miljoen euro. Maar daar hebben wij met z’n allen niet aan meebetaald, stelt Het Koninklijk Huis daarbij: „Deze kosten zijn opgevangen binnen Begroting I de Koning en zijn niet extra ten laste van de belastingbetaler gekomen.”



Docu van NOS over Gouden Koets

De NOS maakte eerder deze week bekend dat de restauratie van De Gouden Koets vijf jaar lang op de voet gevolgd is. De Nederlandse tv-kijker kan de beelden op woensdag 16 juni op NPO 2 te zien in een documentaire (20.30 uur). Centraal in NOS De Gouden Koets staan de dilemma’s waarvoor de restauratoren zich gesteld zagen. De Gouden Koets is een kunstobject met historische waarde. Het moet echter ook veilig ‘vervoersmiddel’ zijn op hoogtijdagen voor het Koninklijk Huis. Welke dilemma’s levert dat op tijdens het restauratieproces? Een ander thema is de discussie over het genoemde paneel ‘Hulde der Koloniën’. De afgelopen jaren gaan stemmen op die ervoor pleiten de Gouden Koets vanwege dat paneel niet meer in te zetten voor Prinsjesdag.