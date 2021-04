Typhoon opent kunsttoren Tree of Hope: steun voor hele entertainmentwereld

Dit weekend zou normaal gesproken het festivalseizoen in ons land geopend worden met Paaspop. Maar ja… Een Tree of Hope in Amsterdam moet het leed wat verzachten. En geldt als steun in de rug voor de entertainment-industrie.

Pasen is een moment waarop niet alleen festivalliefhebbers zich jaarlijks verheugen, maar ook vele makers achter de schermen. Zij bereiden zich maandenlang voor op Paaspop. De makers en creatieven van de Nederlandse festivalindustrie, die door de coronapandemie tot stilstand is gekomen, hebben samen een tijdelijk baken van hoop gebouwd. Dit op een te (her)ontwikkelen gebied in Amsterdam Sloterdijk, District West. Het kunstwerk staat naast het pand van Mediahuis, waarin onder andere ook Metro en de Telegraaf zijn gevestigd.

Tree of Hope is onthuld door Typhoon

De Tree of Hope is vandaag onthuld met een Spoken Word door Glenn de Randamie, oftewel Typhoon. Tree of Hope is tot 1 juli te zien langs de Basisweg in Amsterdam. Hier zie je de opening van Typhoon.

Tree of Hope is een dertig meter hoog symbool van hoop gemaakt door de makers uit de Nederlandse festivalindustrie. Twee reusachtige handen verbinden zich als stam en de kruin bestaat uit een zwerm paradijsvogels die vrijgelaten wordt om uit te vliegen. Samen vormen zij de Tree of Hope. Een optimistisch kunstwerk, een hart onder de riem van en voor de veelal onzichtbare Nederlandse festivalbouwers, de makers van de magie die we allemaal moeten missen momenteel. Het kunstwerk is een uiting van hoop en blijft staan tot de dag dat het weer mag.

Tree of Hope geeft kleur in grauw gebied

Tree of Hope is geplant door brancheorganisatie Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en District West. VVEM is de verbindende ambassadeur van Tree of Hope en vertegenwoordigt de gehele Nederlandse evenementen- en festivalbranche. Het tijdelijke kunstwerk is gecreëerd door makers uit die branche. Zo hebben onder anderen Dennis van Harten (hoofdontwerper van Q-dance) en Marc Adema (hoofdontwerper van Sensation) de Tree of Hope ontworpen. Zij creëerden samen met Machine (verantwoordelijk voor de identiteit van Mysteryland, Welcome to the Future) de zwerm vogels die samen de kruin van de boom vormen. De boom staat op het District West terrein in Sloterdijk en geeft kleur aan een rauw, industrieel gebied dat wordt vernieuwd tot een creatieve, stedelijke kantorenlocatie.

„Het is een ontzettende zware periode voor de mensen in de evenementen- en festivalindustrie”, zegt Willem Westermann van VVEM. Voor artiesten, maar ook zeker voor mensen achter de schermen. Met Tree of Hope willen we hen een hart onder de riem steken. Dat we dit met zoveel verschillende mensen uit de festivalindustrie hebben weten te creëren is fantastisch. Tree of Hope is niet alleen een baken van hoop, maar ook een teken van erkenning voor de Nederlandse festivalindustrie.”

Bijzondere campagne van artiesten

Dat festivals al een jaar lang niet hebben plaatsgevonden is niet alleen voor artiesten een zware klap, maar zeker ook voor al die duizenden mensen die achter de schermen werkzaam zijn. Om deze mensen de erkenning te geven die zij verdienen wordt volgende week de Unsung Heroes-campagne gelanceerd. Verschillende Nederlandse artiesten en festivals van onder andere ID&T, Q-dance en mojo concerts zetten een of meerdere van hun buitengewone medewerkers en collega’s in de schijnwerpers op social media.

Enkele van de vele artiesten die hun crewleden in de spotlight zetten zijn onder anderen Chef’Special, Di-rect, Glennis Grace, Guus Meeuwis, Nielson, Roxeanne Hazes, Sunnery James en Ryan Marciano, Tino Martin, Typhoon en Wolter Kroes.

Metro bezocht onlangs – heel blij – wel een festival. Maar die gold als proefevenement.

Meer weten over de Tree of Hope? De website vind je hier.