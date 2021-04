85.000 verstopte paaseieren worden na Pasen nooit meer gevonden

Nederland verstopt met Pasen dit jaar 42 miljoen paaseieren. De meeste worden gevonden. Maar 85.000 chocolade-eitjes blijven zoek.

Metro heeft dat niet uitgerekend, maar de branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en nootjes (VBZ) deed dat wel. De ‘lekkerste branche van Nederland’ gaf Peil.nl daarvoor opdracht de paaseitjes-cijfers uit te zoeken.

Voor het eerst paaseieren verstoppen

VBZ en Peil.nl onderzochten niet alleen het aantal verstopte paaseitjes, maar nog veel meer zaken rond Pasen. Aan het onderzoek deden 3000 mensen mee. Wat kwam daaruit? Dat 67 procent van de Nederlanders het komend weekend bijvoorbeeld Pasen viert. Iets meer dan 9 miljoen mensen vieren Pasen veelal met het gezin of vrienden. Ongeveer een derde van de Paasvierders verstopt daarbij paaseieren. 187.000 Nederlanders doen dit het komende Pasen voor het eerst.

Zonde: duizenden paaseieren voor altijd zoek

Gemiddeld verstoppen we 25 paaseitjes per huishouden. Dat komt neer op ongeveer 42 miljoen chocolade-eitjes. Regelmatig duurt het langer voordat alle eitjes gevonden zijn. Zo’n 5 procent ligt wel enige tijd te liggen. Na komend Paasweekend blijven 85.000 eitjes voor altijd zoek. Een tip om dat tegen te gaan (want zonde)? Opschrijven of foto’s met je smartphone maken is de wijze raad. Of onthouden… maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Velen vieren Pasen dit jaar alleen

Ongeveer 700.000 Nederlanders vieren Pasen komend jaar alleen. Dat gebeurt veel vaker, maar de coronamaatregelen komen daar nu nog eens bij. Pasen wordt door jong en oud gevierd. Inwoners van grote steden zijn iets minder Paasgezind. In Oost Nederland en Zuid-Nederland viert men het feest in vergelijking wat meer.

Nog meer cijfers over paaseieren: in totaal zullen ongeveer 1,7 miljoen huishoudens die Pasen vieren, eieren gaan verstoppen. 9 procent van de Nederlanders slaat het verstopfeest een jaartje over. 4 procent verstopt andere eieren dan van chocolade.

Meer dan de helft van de inwoners in de regio zegt tussen de elf en dertig eitjes te verstoppen. Grootverbruikers vinden we in het Zuiden van het land: 22 procent zegt meer dan dertig eitjes te gaan verstoppen.



En ik maar paaseieren leggen😀vermoeiend hoor, ze eten ze allemaal op en wel per direct 😀 pic.twitter.com/8DkY2lxQC2 — Tilly (@tillypersoons) April 2, 2021

Wat zijn de topsmaken dit jaar

De top 3 aan smaken van paaseitjes, in volgorde: 1. melk 2. wit 3. puur. We blijven in Nederland toch het liefst een beetje gewoon natuurijk. Hoewel, in Breda is een bakkerij met drankpaaseieren. Die gaan als warme broodjes. De smaken Hazelnoot en Karamel-zeezout staan na ‘melk, wit en puur’ op enige achterstand. Veel smaakverschillen tussen vrouwen en mannen zijn er niet. Vrouwen hebben iets minder de voorkeur voor pure chocolade eitjes (42 procent) tegenover de mannen die van puur houden (53 procent). Cappuccino en Truffel doen het weer beter bij de vrouwen. Hazelnoot scoort relatief hoog in de leeftijd 18-34 jaar.

Oh ja, weet je waar de meeste paaseieren zoek raken? In Oost Nederland zegt 18 procent af en toe een eitje later te vinden. Bij 7 procent blijft er een eitje kwijt. Waarom mensen in het oosten van het land minder goed kunnen zoeken… dat is dan weer niet onderzocht.

Namens Metro: vrolijk Pasen!