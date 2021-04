5 films en series die in week 13 op Netflix verschenen: The Serpent en meer

Ook in week 13 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar The Serpent, Idris Elba als urban cowboy en de Nederlandse romcom Just Say Yes met Yolanthe Cabau.

De waarheid stond centraal de afgelopen week. Er verschenen namelijk drie titels die hun inspiratie uit waargebeurde verhalen halen. Zo zien we in The Serpent hoe een Nederlandse diplomaat een seriemoordenaar weet op te sporen, speelt Idris Elba de hoofdrol in een moderne western (Concrete Cowboy) en krijgen we in Madame Claude een kijkje in het leven van misschien wel de bekendste bordeelhoudster. Daarnaast komt Netflix met de Nederlandse romcom Just Say Yes en een documentaireserie over kleding.

Nieuw op Netflix in week 13

1. The Serpent

Miniserie

Genre: misdaad thriller

Midden jaren ‘70 verdwenen er in Thailand, Nepal en India zo’n twintig jonge Westerse toeristen. Alles wees erop dat Charles Sobhraj en zijn vriendin/handlanger Marie-Andree Leclerc hier verantwoordelijk voor waren, maar ze wisten toch uit de handen van de autoriteiten te blijven. Charles Sobhraj leek overal mee weg te komen, totdat hij op Interpols lijst met meest gezochte misdadigers kwam de staan. Daar belandde hij door toedoen van de Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg. Hoe dat precies gegaan is zie je in deze spannende en waargebeurde Netflix-serie.

2. Concrete Cowboy

Film

Genre: drama

Wie denkt dat cowboys niet meer bestaan, zit er flink naast. Zo bewijst de Netflix-film Concrete Cowboy. In deze film volgen we de door Idris Elba gespeeld Harp. Hij is een leidend persoon binnen de levendige cowboycultuur die nog leeft in zijn stad. Het is een soort subcultuur voor de bewoners die in armoede leven en vaak met geweld in aanraking komen. Voor hen is het een familie waar ze op terug kunnen vallen. Harp is als een vader voor velen, maar dan staat opeens zijn echte zoon op de stoep. En die heeft een stuk meer moeite om zijn plek te vinden in deze bijzondere wereld.

3. Just Say Yes

Film

Genre: romantische komedie

Netflix heeft er een typische Hollandse romcom bijgekregen. In Just Say Yes staat het verhaal van Lotte centraal. Deze door Yolanthe Cabau gespeelde jonge vrouw heeft nogal wat pech in de liefde. Ze wordt gedumpt door haar vriend en moet intrekken bij haar egocentrische zus die net verloofd is en binnenkort gaat trouwen (met Lottes baas!). Dat brengt nogal wat spanning met zich mee en ondertussen komt er ook nog een nieuwe man in Lottes leven. Wat volgt is een emotionele en vooral hilarische zoektocht naar echte liefde.

4. Worn Stories

Miniserie

Genre: documentaire

De kleding die je draagt, zegt veel over de persoon die je bent. Zoveel zelfs dat Netflix er een miniserie van gemaakt heeft. In de Netflix docu Worn Stories vertellen excentrieke en inspirerende mensen wie ze zijn. Dat doen ze aan de hand van kleding. Dit resulteert in een reeks van grappige, aangrijpende en ontroerende verhalen. Een zeer originele docuserie die laat zien hoeveel kleren je kunnen vertellen over de persoon die ze draagt.

5. Madame Claude

Film

Genre: drama

„Er zijn twee dingen waar mensen altijd voor willen betalen: eten en seks. Ik was niet goed in koken.” Aldus de Franse bordeelhoudster Fernande Grudet, beter bekend als Madame Claude. Eind jaren 60’ stond zij aan het hoofd van één van de grootste bordelen in Parijs. Deze was te vinden in het duurste deel van de Franse hoofdstad en dat was ook terug te zien aan de bezoekers. Van topondernemers en politici tot de maffia. Madame Claude had een enorm netwerk en werd zowel gevreesd als aanbeden. In de Netflix-film Madame Claude zien we hoe ze zich staande houdt in deze gevaarlijke wereld.

