Pip Pellens geniet van Just Say Yes, maar vreest ‘vrijgezellen in konijnenpak’

Hij is uit op Netflix: Just Say Yes! Yolanthe Cabau heeft de hoofdrol, maar ook Pip Pellens heeft een pracht van een personage te pakken. Metro sprak haar op weg naar de ‘première’.

Toevallig is Just Say Yes de eerste Nederlandse film geworden die op Netflix te zien. De officiële eerste Netflix-original van Hollandse bodem is het niet. Een andere film werd namelijk eerder opgenomen. Maar ach. Aangezien Just Say Yes door de coronacrisis niet in de bioscoop vertoond kan worden, pikte Netflix de titel toch maar mooi op.

Vanwege die ‘eerste Nederlandse’ een tweeluik. Gisteren in deel 1 Yolanthe Cabau. Nu in deel 2 Pip Pellens (27).

Just Say Yes een romcom waarin alles misgaat

In Just Say Yes is Lotte (Yolanthe Cabau) al lang bezig met de invulling van haar ideale bruiloft. Vooral de oude trouwjurk van haar geliefde oma die zij zal dragen, moet een hoogtepunt worden. Kort voor de bruiloft trekt haar verloofde Alex (Juvat Westendorp) zich terug. De wereld van Lotte, die met Alex samenwerkt bij een tv-bedrijf, stort in. Maar er gaat meer mis. Eigenlijk gaat álles fout. Vooral een ramp: de egocentrische zus Estelle (Noortje Herlaar) verlooft zich totaal onverwacht met Lottes baas (Edwin Jonker). Estelle, die als Beauty Beast op Instagram 2 miljoen volgers heeft, kaapt alle huwelijksplannen van haar zo gewone zusje. Ook dat gaat fout natuurlijk. Wat niet… Het vrijgezellenfeest? Dat moet je zelf maar gaan zien.

Just Say Yes is vanaf vandaag (2 april) op Netflix te zien.

Pip Pellens is Kim, de beste en nog volgzame vriendin van Beauty Beast Estelle. Redelijk keurig type, dat heerlijk uit de bocht kan vliegen (‘je borsten hangen en beetje, of ligt dat aan dat hoerige printje?’). Pip heeft een behoorlijke staat van dienst in de film- en televisiewereld. Metro trof haar al eens op de filmset van Tuintje in Mijn Hart in Suriname. Dit jaar kroop zij in de TV Kantine in de huid van Maxime Meiland. Gisteravond had zij met haar vriend Pim Wessels een rol als gevangene in The Passion. En nu? Nu is daar Pip Pellens’ Netflix-debuut.

Gaaf om aan Just Say Yes mee te doen

Een film op Netflix, hoe is dat?

Pip (aan de telefoon, want ja, corona): „Heel gaaf. Ik vond sowieso de groep om mee te werken en het verhaal héél leuk. Als je na zo’n raar coronajaar op zo’n platform mag releasen… nogmaals gaaf.”

Dat gaat waarschijnlijk nog meer kijkers trekken dan de bioscoop.

„Dat hopen we in ieder geval!”

Die bioscopen hadden natuurlijk wel hele vriendinnengroepen kunnen trekken. Doet het toch niet een beetje pijn dat hij niet op het grote doek draait?

„Het is niet anders en we hebben er niets over te zeggen. We kunnen nu ook niet met grote groepen bij elkaar thuis samenkomen. Maar we hebben al veel meiden en vrouwen gehoord die lekker samen naar Netflix gaan kijken. En die vragen of de ander wijn en popcorn meeneemt. In kleinere gezelschappen zal wel gezamenlijk worden gekeken. Dat is toch ook leuk?”

Het is nogal een rollercoaster deze film hè?

„Dat gevoel hadden we ook tijdens het draaien. Zo van ‘wów, wat veel actie’. Ik denk dat dat lekker kijken is, maar ik moet het eindresultaat zelf nog zien.”

Pip Pellens over haar personage Kim

Wat wil je de lezer al verklappen over je personage Kim? Staat zij erg ver van je af?

„Haha, nou… heel soms toch ook wel dichtbij. Ik vind haar wel lachen en soms ook aandoenlijk. Ik noem haar de appendix van Estelle, gespeeld door Noortje Herlaar. Kim kijkt heel erg tegen haar op. Ze vindt haar helemaal geweldig en draagt net zoveel make-up. Het is allemaal een beetje over de top en foutig. Maar eigenlijk gaat het om wat ze wil en dat kan ze niet krijgen. Estelle heeft een grote aanhang op socials en mooie dure kleding, accessoires en een mooi huis. Kim wil dat ook heel graag, maar op een of andere manier lukt het haar niet om dat voor elkaar te krijgen. Tegen anderen om zich heen is zij nogal gemeen. Zoals tegen het personage van Yolanthe bijvoorbeeld. Dat is heerlijk om te spelen, want het is iets wat ik in mijn eigen leven niet direct zou doen. Dan houd je je meestal in en dat hoefde nu niet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kon je de Gooise ‘r’ er een beetje makkelijk in krijgen?

„Ik kom uit het Gooi, dus daar heb ik niet veel moeite voor hoeven doen. Ik vond het wel lekker en houd er wel van om een typetje te spelen. Een beetje aangedikt en het net iets groter maker, dat is leuk. Het was bijzonder om dat met Noortje te mogen doen, want zij speelt vaak wat zwaardere rollen. Heerlijk om met haar dat andere randje op te zoeken. Het moest fout zijn, maar nog wel geloofwaardig.”

Nog geen vrijgezellenfeest gehad

Zijn vrijgezellenfeesten in jouw persoonlijke vriendengroep een ding?

„Om eerlijk te zijn: nee. Mijn vriendinnen zijn allemaal een of twee jaar geleden afgestudeerd en eigenlijk net pas echt aan het werk. En de meiden die een vriend hebben, willen nog niet eens samenwonen. Dus nee, vrijgezellenfeesten zitten er bij ons nog niet echt in. Daar zullen we even op moeten wachten.”

Dan zou Pip Pellens de eerste weleens kunnen zijn…

„Daar ben ik ook bang voor, haha. Ik heb al gezegd dat ik niet in een konijnenpak door de stad wil lopen en toen zeiden mijn vriendinnen dat ik daar niets over te zeggen heb.”

En daar hebben de vriendinnen helemaal gelijk in.

„Ja… Dus ik ben bang.”

Wat zou voor jou wel een heel mooi vrijgezellenfeest zijn?

„Lekker eten, lekkere wijn en cocktails drinken. Karaokebars vind ik helemaal leuk. En gewoon echt samen zijn.”

Het konijnenpak is het ergste scenario?

„Ja, dat konijnenpak en ook wat er in de film gebeurt. Maar daar kan ik natuurlijk niet zoveel over zeggen. Nou ja, laat ik het zo zeggen: de dag na het vrijgezellenfeest in de film is niet een hele bruisende dag. Het is nogal heftig en er gaat een hoop mis.”

Iedereen toe aan plezier

Waarom zou iedereen naar Just Say Yes ‘moeten’ kijken?

„Omdat je een gigantisch enthousiaste vrolijke Nederlandse film te zien krijgt. Hij is met veel liefde en lol gemaakt. Volgens mij zijn we allemaal wel toe aan een beetje plezier en een feestje. Iedereen heeft zin in een zomers gevoel en Just Say Yes geeft dat goed weer. Ik hoop dat we weliswaar in kleinere groepen, maar toch allemaal kunnen genieten.”

Ben je zelf fan van het romcom-genre?

„Ik heb alle romcoms op Netflix zo ongeveer uitgespeld. Ik was wel eens toe aan een nieuwe.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opvallende cast Just Say Yes

De cast van Just Say Yes is bijzonder te noemen. Je krijgt op Netflix een mix van ervaren acteurs en mensen die een glimlach (of niet!) op je gezicht toveren. Zij doen onder meer mee: Yolanthe Cabau, Jim Bakkum, Kim-Lian van der Meij, Nienke Plas, Huub Smit, Lisa Michels, Dave Roelvink, Josylvio, Winston Post, Tino Martin en Patricia Paay.