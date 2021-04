Metro tipt: dit kun je doen met Koningsdag (online Muziekbingo, vrijmarkt en meer)

Met het vooruitzicht van een maatregelen-vrije zomer, viert Nederland dinsdag voor de tweede keer achtereen Koningsdag in kleine kring. De terrassen openen een dag later, festivals vinden geen doorgang en fieldlab-evenementen zijn toch niet verstandig geacht. Dus wat nu? Metro zet de mogelijkheden op een rij.

Traditiegetrouw begint Koningsdag niet op 27 april, maar een avond eerder met Koningsnacht. Bij gebrek aan drukke huisfeestjes en andere feesten, kijken we naar het virtuele uitgaansleven. Zo kun je vanuit je luie stoel of energieke benen een poging wagen om heerlijke prijzen binnen te harken bij de Koningsnacht Muziekbingo vanuit Bergen op Zoom. Met een mooie prijs op zaak steven je zo af op de de Koningsnacht Livestream, die je woonkamer bereikt vanuit Tilburg. Mocht je dan nog niet gebroken zijn, kun je altijd nog een virtuele trip naar Utrecht maken. Daar vind je het Dikke Dries-Koningsnachtfeest met gelouterde namen als Coby en To, en DJ Jos & Friends.

Koningsdag

Deze Koningsdag ziet helaas – of gelukkig, mocht je dit alles niet kunnen waarderen – ook dit jaar geen vrijmarkten. Maar niet getreurd, de technologische vooruitgang van de afgelopen decennia geeft je de kans om je rommel alsnog, zij het online, te verkopen. Zo is er de Digitale Vrijmarkt ter ere van Koningsdag voor inwoners van Zevenbergen en omstreken. Maar ook in Zaandam is er de Koningsdag Verkoop voor de gehele Zaanstreek, waarbij digitaal betalen de norm is en items bij de voordeur kunnen worden opgepikt. Zelfs in Rozenburg, een dorp in de buurt van Rotterdam, is een heuse online Kleedjesmarkt uit de grond gestampt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De eerste koopwaar komt al binnen op [email protected] voor de Maatwerk #Vrijmarkt, Koningsdag van 14-16u op @NPORadio4. Heb je wat liggen? Muziekboeken, cd's, lp's, mondharmonica's, harmoniums… laat weten wat je aanbiedt & wat je woonplaats is en wij zoeken een koper! — Maatwerk (@Maatwerk_) April 23, 2021

En wat doen we met de koninklijke familie? Maak je daar maar geen zorgen over, want dat is geregeld. Zij zijn namelijk te gast op de High Tech Campus te Eindhoven. Vanuit een plaatselijke studio nemen zij deel aan een overvol programma dat in het teken staat van het thema ‘KennisMaken’. Verder zijn in Eindhoven verschillende ‘lokale helden’ als Fresku en DJ La Fuente te gast.

En dan hebben we nog de tompouce. Dit jaar worden er verschillende initiatieven georganiseerd die nét even een andere ervaring bieden dan de supermarkt-tompouce. In Tilburg vind je op Koningsdag bijvoorbeeld de oranje-drive-thru waar je lopend, fietsend of rijdend doorheen mag om lekkere huisgemaakte gebakjes te halen. Of doe mee met de Online Tompouce Challenge – alles wat je nodig hebt om op 27 april zelf te bakken, haal je van tevoren af in het Brabantse Chaam.

Alternatief

In plaats van tweedehands speelgoed op de kop tikken, luisteren naar de prinsen en prinsessen of je volvreten met tompoucen, kun je ook genieten van een heerlijke vrije dag. Zet een fijne stoel in je tuin of op je balkon, sla genoeg drinken in tegen uitdroging en geniet van het heerlijke voorjaarsweer. Kijk maar.