Geen plannen op Koningsdag? Ga door de tompouce drive-thru!

Nog eventjes, en dan is onze koning weer jarig. Koningsdag staat in veel agenda’s met grote oranje blokletters gemarkeerd, maar er zijn dit jaar wéér geen leuke feestjes. Maar dat betekent uiteraard niet dat je saai thuis moet blijven zitten. Er worden hier en daar namelijk leuke coronaproof (of online) uitjes georganiseerd, zoals een heuse oranje tompouce drive-thru. En geloof ons, daar wil je bij zijn.

Koningsdag vieren vanuit je eigen auto? Moet kunnen. Gooi wat oranje versiering op de ramen en je bent er helemaal klaar voor.

Oranje tompouce drive-thru

Er steeds aan herinnerd worden dat er met deze Koningsdag weer amper iets te doen is, is niet leuk. Maar toch is dat (nog even) de harde realiteit. Daarom mag je dit jaar van ons flink wat extra tompoucen eten, mits het écht lekkere zijn.

En zeker als je nog geen plannen hebt op Koningsdag, moet je de tompouce drive-thru een kans geven. Robert van Beckhoven, die je misschien nog wel kent van Wie is de Mol?, organiseert de tompouce-thru. Hij is Meester Boulanger en heeft een eigen bakkerij in het Brabantse Oisterwijk. Daar zal dus ook de drive-thru zijn. Tijd voor een roadtripje dus (of niet, als je dichtbij Oisterwijk woont).



Lekkere snacks

De oranje tompoucen zijn vers gemaakt met huisgemaakt bladerdeeg, echte Zwitserse vanilleroom en oranje fondant. Het water loopt ons nu al in de mond. Geen tompouce-liefhebber? Je kunt ook andere snacks halen bij de drive thru, zoals tijgersoezen, macarons en oranje chocoladeflikjes.

Je kunt via de site van de bakkerij je bestelling plaatsen en een tijd kiezen om het af te halen in de drive-thru. Je hebt bijvoorbeeld vier oranje tompoucen voor een tientje. Lekker om te delen met je vrienden of familie dus.

Nog meer Koningsdag-activiteiten

De weersverwachting voor Koningsdag is, zoals nu te zien, niet geweldig, maar zeker ook niet slecht. Je kunt op de oranje dag dus prima een stoeltje neerzetten in de tuin en je zo vermaken, maar er zijn ook een paar andere dingen georganiseerd. Zo kun je koninklijk wandelen, want de culinaire wandelingen in meerdere steden in ’t land gaan gewoon door. In onder meer Amsterdam, Den Bosch en Amersfoort kun je zo’n wijn en spijs-wandeling doen.

In Amsterdam worden er daarnaast ook een paar online vrijmarkten georganiseerd, op verschillende plekken. Daar kun je dus gewoon vanuit huis – zelfs vanuit het buitenland – bij zijn. En The Streamers geven zelfs een concert! The Streamers is een groep van verschillende artiesten zoals Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en Davina Michelle, en zij sluiten Koningsdag feestelijk af met een online muzikaal festijn waar iedereen gratis bij kan zijn.