Nationale complimentendag: geef elkaar (en jezelf!) eens vaker een compliment

Zeg wat zie jij er leuk uit, van achter dat scherm. Raar misschien, een compliment krijgen van iemand die je niet kunt zien, maar we hebben er allemaal wel eens eentje nodig. Vooral op de werkvloer is dat belangrijk. Dus: geef (of krijg) je nooit een complimentje? Tijd om dat te veranderen! Het is vandaag namelijk nationale complimentendag.

Een groot deel van de werknemers, drie op de tien, vindt dat hun leidinggevende te weinig complimenten geeft. Maar juist nu veel mensen thuiswerken vanwege de coronacrisis, hebben ze daar behoefte aan. Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team. 40 procent van de mensen die meededen aan dat onderzoek, zegt zelfs dat ze juist nu meer waardering nodig hebben.



Dus omdat het nationale #complimentendag is vliegen de complimentjes vandaag je om de oren maar is het niet leuker om iedere dag een complimentje te geven/te ontvangen? — Sabrina (@VrouwtjeRutten) March 1, 2021

Meer plezier en inzet

Een compliment zorgt er niet alleen voor dat je je net even iets beter voelt over jezelf, werknemers ervaren ook meer werkplezier na het krijgen van een compliment. 61 procent geeft aan meer hun best te doen als hun werknemer ze een veer in de reet steekt.

Maar dat gebeurt te weinig: 32 procent zegt dat hun leidinggevende wel eens vaker positief over ze mag praten. Ze denken ook te weten waarom dat niet vaak gebeurt. Zo zeggen ze dat er bijvoorbeeld een kritische cultuur heerst in het bedrijf of team.

Werner Klaassen, algemeen directeur van Tempo-Team: „We onderschatten dit blijkbaar met z’n allen. Het heeft een enorme impact op iemands welzijn en functioneren. Een compliment geven is eigenlijk heel simpel, kost weinig tijd en vergt geen grote investering. Het doet iets met jou én de ander. Dit onderzoek laat zien dat er veel behoefte aan is, maar dat er tegelijkertijd een drempel is om het te doen. Dat is voor mij ook weer een les. En gelukkig iets wat ik meteen gemakkelijk in de praktijk kan en zal brengen.”



Vrouwen geven vaker complimenten

Een compliment geven voelt niet alleen goed, het loont ook om te investeren in werkplezier. Als werknemers tevreden zijn, melden ze zich minder vaak ziek en blijven ze langer in dienst. Daarnaast bevordert een compliment de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers.

Ruim de helft van de werknemers die meededen aan het onderzoek geeft een compliment om de ander een goed gevoel te geven. 56 procent gelooft dat een persoonlijk compliment de samenwerking verbetert, 48 procent voelt zich trots en 47 procent krijgt meer zelfvertrouwen.



Neem vandaag een momentje voor een complimentje. Een positieve waardering, een schouderklopje, een 👍 #nationalecomplimentendag pic.twitter.com/DzSfBNZHb9 — Klaas Tigelaar (@ktigelaar) March 1, 2021

Wel opvallend: vrouwen geven vaker een compliment dan mannen. 64 procent tegenover 54 procent. Maar juist de mannen (59 procent) denken meer dan vrouwen (52 procent) dat het de samenwerking verbetert.

En ondanks dat corona dus invloed heeft op de mate van waardering die we nodig hebben, is het werkgeluk dat werknemers dit jaar ervaren bijna hetzelfde als vorig jaar. Het gemiddelde van dit jaar is een 7,7, vorig jaar was dat een 7,8. Volgens 52 procent is het krijgen van waardering of erkenning een van de belangrijkste dingen die bijdragen aan werkplezier. Alleen ‘inhoud van het werk’ wordt als belangrijkere factor gezien (55%).