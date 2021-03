Populaire gouverneur New York uit spijt voor ‘verkeerd opgevat geflirt’

Vader, visser, motorliefhebber, 56ste gouverneur van New York, heeft hij in z’n Twitteromschrijving staan. Hij zou er ‘flirter’ bij kunnen zetten en nou is met een beetje flirten natuurlijk niets mis, maar wel met de manier waarop hij het deed, vinden zijn (oud-)medewerksters.

Een advocatenbureau gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag aan het adres van gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York. De gouverneur zegt in een verklaring over de aantijgingen dat hij „oprecht spijt heeft” als zijn gedrag ooit „verkeerd is opgevat als ongewenst geflirt”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A second former aide to @NYGovCuomo has accused him of sexual harassment. Charlotte Bennett told the New York Times that Cuomo harassed her last spring and left her with the impression that he wanted to sleep with her. https://t.co/F8BT7Tdr8c pic.twitter.com/PbQlHkLFFc — Gregory Larson (@GregLarsonWDOE) February 28, 2021

Onderzoek Cuomo

Terwijl Trump liet weten zich misschien wel weer verkiesbaar te stellen, maakt Cuomo dit weekend bekend dat hij oud-rechter Barbara Jones gevraagd had een onderzoek naar de beschuldiging te starten, nadat hij door twee vrouwen die voor hem werkten beticht werd van seksueel wangedrag.

Dat kwam de gouverneur echter op kritiek te staan van mede-Democraten. Verschillende politici reageerden dat een zelfbenoemde onderzoeksleider geen goed doet aan de onafhankelijkheid van de zaak. Letitia James, de minister van Justitie van New York, maakte daarop bekend dat in plaats daarvan een advocatenbureau in de arm wordt genomen. Cuomo heeft daar goedkeuring voor gegeven.

Een van de vrouwen die Cuomo beschuldigt, de 25-jarige Charlotte Bennett, zei tegen The New York Times dat ze afgelopen najaar allerlei seksueel getinte en persoonlijke vragen kreeg van haar baas.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“The aide, Charlotte Bennett … told The New York Times that the governor had harassed her late last spring, during the height of the state’s fight against the coronavirus.” https://t.co/TrPgIoqtLs — Josh Billinson (@jbillinson) February 27, 2021

Zo vroeg hij haar of ze dacht dat leeftijd een verschil maakte in relaties, en had hij gezegd dat hij openstond voor relaties met vrouwen van in de 20. Die opmerkingen interpreteerde ze als duidelijke toenadering tot een seksuele relatie. Een andere oud-medewerkster stelt dat de gouverneur haar ongevraagd een kus op haar mond gaf.

Cuomo

Cuomo, die in zijn staat erg populair is door zijn optreden sinds het uitbreken van de coronapandemie, sprak de beschuldigingen in eerste instantie tegen. „Ik begrijp nu dat mijn interacties mogelijk ongevoelig of te persoonlijk zijn geweest”, stelde hij later in de verklaring. „En dat sommige opmerkingen gegeven mijn positie anderen een gevoel gaven dat ik nooit had bedoeld.”

De Democraat ontkent echter ooit iemand ongepast te hebben aangeraakt of een ongepast voorstel te hebben gedaan. Cuomo stelt dat hij wel eens „speelse grapjes” maakt. „Ik bedoel dat niet beledigend en probeer alleen wat lichtzinnigheid en plagerij toe te voegen aan wat een zeer serieuze zaak is.”

#socialmedia

Op social media maakt het nieuws van alles los. „We moeten vrouwen geloven”, schrijven veel mensen en niet alleen vrouwen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The people who were going after @LindseyBoylan and now Charlotte Bennet have one goal in mind: Silencing victims of sexual harrassment. The bully culture to protect predators like @NYGovCuomo is not only evil, but it's also organized and purposefully ugly. https://t.co/UXoowkV846 — Mo 🪑 (@MozFrame) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

As a victim of sexual assault, I am confused by Charlotte Bennet’s experience in that regard. @NYGovCuomo @andrewcuomo is an old school Italian guy whose way of flirting is a little outdated but nothing advanced and she set boundaries after the fact. Stop trying to cancel him🤦🏻‍♀️ — Elsa-Lynn (@elsalynnmaris) February 28, 2021

Er zijn ook mensen die het voor de gouverneur opnemen. „Hij is een old school Italiaan en zijn flirtgedrag is een beetje verouderd, maar niets heel ergs aan. Stop met hem te cancelen”, schrijft een vrouw die zelf slachtoffer van sekuseel wangedrag is geweest en verward zegt te zijn door de ervaringen die Charlotte Bennet nu met de hele wereld deelt.

Zelf post Cuomo de laatste stand van vaccinatie-zaken, wat niet bij iedereen in goede aarde valt. „Word je niet beschuldigd van seksueel wangedrag? Wat doe je op Twitter?!”, reageert iemand, waarop een ander reageert met „de mensen uit New York over belangrijke zaken informeren. Politici worden overal van beschuldigd tegenwoordig, dat betekent niet dat ze in de tussentijd niets kunnen doen. Ze hebben gewoon een baan.’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haven't you been accused of sexual harassment? What are you doing on Twitter? — Woman in the world (@WomanInWorld_) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.