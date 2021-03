Loeki de Leeuw maakt na bijna 20 jaar z’n comeback: ‘Asjemenou!’

Na bijna twee decennia keert de reclameleeuw terug. Loeki de Leeuw geeft acte de présence tijdens de komende sportzomer en daar zijn veel mensen heel blij mee. Ze reageren met het stopwoordje (en enige woordje) van Loeki.



Asjemenou!! Loeki de Leeuw komt terug! — ⭕livier Groenewoud 🦆🎵 (@Oli4Groenewoud) March 1, 2021

Loeki de Leeuw keert na een afwezigheid van zo’n 17 jaar terug op televisie. Tijdens de komende sportzomer maakt de pop zijn rentree tijdens de reclame-onderbrekingen van de NPO, maakte Ster-baas Frank Volmer vanochtend bekend in Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2. „Yes yes yes! Wat een fijn nieuws om de week mee te beginnen”, schrijft de radioshow.

Petitie



Joepie Loeki!!! 😍 — Jeannette (@ikbenJeannette) March 1, 2021

Twee jaar geleden startten Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte een ‘Breng Loeki Terug’ petitie in hun ochtendshow. „In deze hardvochtige tijd, waarin mensen elkaar met stront besmeuren via social media, is Loeki natuurlijk een hele vrolijke, vriendelijke afwisseling”, vertelde Jan-Willem destijds. De NPO Radio 2 dj’s bleken niet de enigen die er zo over dachten, hun petitie werd binnen een dag al meer dan 20.000 keer ondertekend. Dat resulteerde er toen in dat Loeki eenmalig terugkwam op televisie. De Ster meldde toen nog dat een terugkeer uitgesloten was omdat „de kosten niet opwegen tegen de verwachte baten”.

Tour du Loeki

Maar twee jaar later komt STER-baas Frank Volmer tóch nog met goed nieuws. In Jan-het radioprogramma maakte hij vanochtend bekend dat Loeki de Leeuw terugkomt. „Om te beginnen komt Loeki terug met het EK voetbal”, legt Volmer uit. „We hebben ook wat filmpjes voor de Olympische Spelen en de Tour de France. Dus in ieder geval met de hele sportzomer. En we zijn nu aan het praten met de NPO op welke andere momenten hij ook nog terug gaat komen.”

Nieuw jasje

De terugkeer van het populaire leeuwtje is het resultaat van een overeenkomst tussen Ster en de eigenaar van Loeki, Louise Geesink. Loeki is voor zijn terugkeer door Geesink Studio in een nieuw jasje gestoken, maar zal door iedereen herkend worden.



Asjemenou. Kijk eens aan wie er terug is. 🦁 Met grote trots kondigen wij aan dat Loeki de Leeuw dit jaar weer te zien is op tv. Lees alles over de terugkeer via: https://t.co/DO0UHeCygl pic.twitter.com/fQSTTgWfcV — Ster (@sterreclame) March 1, 2021

Loeki

Loeki de Leeuw onderbrak de Ster-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast „asjemenou” riep. Een woord dat nog steeds gebruikt wordt door @LoekideLeeuw en fans.



Asjemenou — Loeki de Leeuw (@LoekdeLeeuw) February 21, 2021

In totaal zijn er meer dan 7000 filmpjes rond Loeki gemaakt. De Ster stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.

Comeback #Loeki

Mensen reageren verheugd op het nieuwtje van de reclameleeuw. „Wat een goed nieuws!”, schrijven mensen. „Joepi Loeki!”



Loeki zelf heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten en draait inmiddels de sterren van de hemel: