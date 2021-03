Deze stokoude heksenfeestboom wint grote prijs

Een steeneik in het Spaanse Lecina is verkozen tot Europese Boom van het Jaar 2021. Ook Nederland deed mee met de verkiezing van indrukwekkende bomen in Europa waar ook een mooi verhaal over valt te vertellen.

Als je de ringen zou moeten tellen in de stam van de winnende boom, ben je wel even bezig. Een eeuw om precies te zijn. Gelukkig staat-ie nog pal overeind, in Spanje.



European Tree of the year. Millennia Carrasca of Lecina

The Spanish candidacy, won the prize



Stokoude eik gebruikt door feestende heksen

De stokoude winnaar heeft niet alleen een imposante omvang, maar is onderwerp van een legende rond heksen die ooit in het ondoordringbare woud van steeneiken woonden. Rond de steeneik van Lecina zouden de heksen eeuwenlang hebben gefeest en gedanst. De ‘heksenboom’, zoals die door de locals wordt genoemd, is de enige van al die steeneiken die nog leeft.

Spanjaarden zijn blij met de bijzondere nummer 1 plek en uiten dat uitgelaten op Twitter, net zoals toen het zo koud was.

De eik behaalde maar liefst 104.264 stemmen, een recordaantal.



You guys!!!!! We fuckin did it!!!



Nederlandse boom met een verhaal

Nederland deed ook mee met een uitverkoren boom: de 345 jaar oude Moeierboom in Etten-Leur en deze zomerlinde is op de zesde plaats beland. Net zoals z’n grote Spaanse broer heeft ook deze boom een bijzonder verhaal. De Noord-Brabantse Moeierboom werd namelijk op de markt van Etten-Leur geplant op de plek waar in de middeleeuwen misdadigers werden veroordeeld en onschuldigen vrijgesproken.



The "moeierboom" in Etten-Leur. It is said that Napoleon took a break here. Don't know whether that's true. Vincent van Gogh's father used to preach in the church in the background. Vincent probably drew the tree in his early work (sketches).

Nog meer bomen

Op de tweede plaats eindigde een plataan uit Italië, de derde plaats was voor een plataan uit Rusland. De verkiezing van de Europese boom van het jaar werd in 2011 opgestart vanwege de stijgende populariteit van de publieksverkiezingen van de indrukwekkendste bomen in verschillende landen.