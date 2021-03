Eén aangifte tegen Thierry Baudet wegens ronselen van stemmen

Frank de Bie uit Den Bosch heeft aangifte gedaan tegen lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Dit vanwege het oproepen tot ronselen van stemmen. Het OM onderzoekt ook of Baudet vanavond in Amsterdam de coronamaatregelen heeft overtreden.

Directe aanleiding is volgens de oud-directeur van de Bossche lokale omroep een fragment uit een livestream van de partij. Daarin legt Baudet uit dat FVD-leden volmachten kunnen „regelen” voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Aangifte tegen Baudet bestudeerd

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch bevestigt de aangifte en bestudeert die, zegt een woordvoerster. „We gaan na in hoeverre er in het filmpje sprake is van strafbare feiten.” Volgens haar is dit tot nu toe de enige aangifte die is binnengekomen, ook landelijk gezien. „Maar dat kan natuurlijk nog veranderen. In dat geval kan het zijn dat we aangiftes bundelen. Maar vooralsnog doen we dit in Den Bosch af.”

Thierry Baudet was zelf vandaag nog op verschillende plaatsen in het land. Hij probeerde onder meer in Uithoorn en in het Westerpark in Amsterdam stemmers voor zijn Forum voor Democratie binnen te halen. Beeld van het Westerpark zie je hier. Naar die laatste bijeenkomst gaat het OM ook onderzoek doen. Bezoekers stonden niet op genoeg afstand. Bekeken wordt daarom of Baudet de coronamaatregelen heeft overtreden. Hij vroeg: „Is het mogelijk om wat dichterbij te komen, om het wat gezelliger te maken?” Daarop stappen de mensen allemaal dicht opeen naar voren. Even later wordt het nummer Leef van André Hazes gedraaid, waarop Baudet en het publiek springen en dansen.



Tekst Baudet over stemmen

„Als je niet stemt, dan telt je stem niet mee en daarom is het zo belangrijk dat mensen die FVD een warm hart toedragen in hun omgeving mensen enthousiasmeren om volmachten aan hen af te geven”, zei Baudet in het gewraakte fragment. „Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen.”

De Bie bekeek het filmpje en viel naar eigen zeggen van zijn stoel. „Dit is overduidelijk stemmen ronselen en dat mag niet. Ik weet nog dat in de jaren negentig mensen in Den Bosch langs de deuren gingen om volmachten op te halen. Dat is destijds een hele rel geweest.” Hij benaderde de Kiesraad, maar die raadde hem aan aangifte te doen bij de politie als hij vermoedde dat er sprake was van een strafbaar feit. Dat deed hij afgelopen maandag.



Ronselen is strafbaar

Kiezers actief benaderen met de vraag een volmacht af te geven heet ronselen en is strafbaar. FVD ontkende een paar weken geleden dat Baudet in het fragment oproept tot ronselen. Een woordvoerster liet weten dat FVD-leden zich “uitsluitend mogen richten tot mensen die zelf al van plan waren om bij volmacht te stemmen, maar moeite hebben een gevolmachtigde te vinden. In dat geval is uitdrukkelijk geen sprake van ronselen.”

Thierry Baudet kende een veelbewogen week. Donderdag verliet hij de studio van Jinek, na een roast van Martijn Koning. Later zegde hij kort voor een interview een afspraak met Eénvandaag af.