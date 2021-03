Mensen verkopen hun rode stempotlood met grappige verkooppraatjes

Nieuw bij deze verkiezingen: je mag in verschillende gemeenten het rode stempotlood mee naar huis nemen. Stemmers doen dit en een hype lijkt geboren: het potlood op z’n voordeligst fotograferen en daarna op Marktplaats zetten, begeleid met grappige verkooppraatjes (en een enkele duim). De prijzen variëren, op z’n zachtst gezegd.

Deze verkiezingen zijn tot nu toe al helemaal anders dan anders en zo mag je dit keer ook het stempotlood mee naar huis nemen. En van het een komt het ander.

Rood stempotlood op Marktplaats

Op handelsplatform Marktplaats worden meerdere rode stempotloden te koop aangeboden. Het is voor het eerst dat de potloden na het stemmen mee naar huis mogen worden genomen, en dus kan het als collectors item worden gezien. ‘Rod’ uit Leidschendam ziet er wel handel in en heeft zijn potlood aangeboden voor 25.000 euro.

Rods Stempotlood

Waarschijnlijk is het potlood van Rod een van de eerste die is meegenomen, aangezien hij zijn „Stempotlood 2021 Rood” met de beschrijving „unicum, 1x gebruikt” al op maandag online heeft aangeboden. Vanwege corona kon er maandag en dinsdag al gestemd worden, om zo drukte op stembureaus te voorkomen en mensen uit kwetsbare groepen de ruimte te geven.

Bieden vanaf 24.000 euro heeft deze beste Rod erbij gezet. Er wordt op gereageerd, net zo serieus als het bod van Rod. Al nemen sommigen het heel serieus.

Rode stempotlood

Onderhand staan er meerdere potloden op Marktplaats. Willem uit Woerden prijst die van hem aan met de tekst „Gebruikt stempotlood, is pas 1 stip mee gezet” en volgens Van Dijk uit Groningen mag zijn potlood „zeker niet ontbreken in de collectie van een echte potloodverzamelaar!”. Hij of zij biedt het dan ook gratis aan.

Stempotloodhype Marktplaats

De potloodverkopers weten hun waar in elk geval mooi te omschrijven met termen als „uniek en origineel stempotlood”, maar de aanbieders hebben verschillende ideeën over hoeveel het „vintage stempotlood” of „limited edition potlood” waard is. Zo kan op de potloden geboden worden ‘tegen elk aannemelijk bod’, vanaf 5 euro en vanaf 42 euro. Op het potlood van Ruben uit Delft, ook maar „1x gebruikt”, is vandaag een eerste bod van 2 euro uitgebracht.

En ‘Spijk860′ uit Rijen houdt gewoon niet zo van rood en wil ervan af. Hij doet in elk geval wel z’n best: „Ik verkoop dit mooie potlood omdat het toch niet mijn kleur is. In tegenstelling tot vele andere potloden op marktplaats is dit de grote variant voor nog meer kleurplezier. Eenmalig gebruikt, zeer goede staat en nog nooit laten vallen.”

Reacties Twitter

Op social media moeten mensen hard lachen om de rode potloden die te koop worden aangeboden.