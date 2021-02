Saharastof zorgt voor mooie zonsopkomsten en zonsondergangen

Het woord alleen al klinkt als een magisch woord uit Duizend-en-een-nacht, (of als een mogelijk vervolg op die hit van De Jeugd): Saharastof. Dit stof resulteert ook nog eens in iets moois, en misschien zelfs wel iets magisch. En goed nieuws voor autobezitters: dit keer (waarschijnlijk) géén Saharastof op je motorkap!

Vanaf zondag kunnen extra mooie zonsopkomsten en zonsondergangen zichtbaar zijn door een zuidelijke stroming die Saharastof naar Nederland voert, meldt Weeronline.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het wordt genieten aankomende dagen! 🌅 https://t.co/RWrwHTZiX2 — Weeronline (@weeronline) February 19, 2021

En daar is de weerorganisatie blij mee. „Dat wordt genieten de komende dagen.” En natuurlijk ook van dat biertje in de ‘lentezon’, eventueel gekoeld in een sneeuwbult.

Saharastof

Het stof dat ons deze luchten brengt, zal halverwege het weekend in Noordwest-Afrika opwaaien. Zondagavond kan de zonsondergang daardoor roder zijn dan normaal. Na het weekend trekt het stof meer over het oosten en is alleen de zonsopkomst kleurrijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zondagochtend is de hoeveelheid stof waarschijnlijk nog laag, met als resultaat een gewone zonsopkomst, „maar die kan op zich ook al erg mooi zijn”, volgens Weeronline. Dunne sluierwolken zorgen voor mooie luchten aan het begin van de dag. Bij zonsondergang zit er wat meer stof in de lucht, ook ten westen van ons land. Juist dat laatste is een vereiste, vanwege de grote hoogte waarop het stof zich bevindt. Als het stof zich alleen recht boven ons hoofd zit, schijnt de ondergaande zon onder de stofwolk door.

Licht

Het Saharastof zorgt voor extra breking en verstrooiing van het licht en daardoor gaat een laagstaande zon gepaard met meer rode, oranje en gele kleuren. Het heeft in het verleden tot fraaie plaatjes geleid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooie foto's Ton. Waarschijnlijk bedoel je Saharastof. Door de lange weg en het langdurige verblijf in de atmosfeer zijn de zwaarste deeltjes onderweg verloren gegaan en blijft alleen Saharastof over. — Jan Willem de Wit (@JWeerclubGouda) February 19, 2021

Geen ‘Saharasof’: niet op de auto

Doordat de hoeveelheid stof nabij het aardoppervlak heel klein is, heeft het Saharastof nauwelijks invloed op de luchtkwaliteit. Omdat het droog blijft en het stof hoog zit, hoeven we ook geen met stof bedekte auto’s te verwachten. En dat is goed nieuws voor mensen die bij Saharastof meteen denken aan het geld dat ze uit moeten geven bij de wasstraat…