Experts: laat je ook testen op corona bij vermoeidheid en hoofdpijn

Als je veel moet hoesten, niks ruikt, proeft en koorts hebt, weet je het wel: testen op corona. Veel mensen zullen het symptomen-lijstje inmiddels bijna uit hun hoofd kennen. Maar experts willen dat lijstje nu uitbreiden. Ook bij hoofdpijn en vermoeidheid zouden alarmbellen af moeten gaan, stellen ze.

Britse onderzoekers zeggen dat slechts 69 procent van de mensen die besmet zijn met corona vallen in de ‘hoesten, koorts, loopneus’-categorie. Ruim 30 procent van de besmette mensen heeft dus heel andere symptomen. Maar als ook mensen die ‘alleen’ hoofdpijn hebben en vermoeid zijn zich ook laten testen, is 92 procent van de besmette mensen op te sporen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het valt allemaal gelukkig nog mee, lichte hoofdpijn en verstopte neus, wel heel de nacht wakker gelegen door hoesten. Aangezien in de omgeving van jongste corona is geconstateerd, maar even zekere voor zekere genomen en laten testen. — Cindy de Rijk (@CindyRijk) February 17, 2021

Onderzoeksleider Eddie Loeliger zegt tegen De Volkskrant dat vermoeidheid het meest voorkomt. „Neusverkoudheid komt juist veel minder vaak voor.”

Door middel van een app waarin 120.000 mensen hun symptomen invoerden, kwamen de onderzoekers achter de hoofdpijn-frequentie. Driekwart van de besmette mensen gaf hoofdpijn op als klacht, en 80 procent had last van vermoeidheid.

Nieuwe lijst met corona-symptomen

Maar het probleem is: we hebben allemaal wel eens hoofdpijn of zijn vermoeid. Om dan je meteen te laten testen? De onderzoekers onderschrijven dat probleem. Als iedereen met die symptomen zich laat testen, zijn er ongeveer twee keer zoveel testen nodig.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze willen nu ook dat je je laat testen op Corona als je hoofdpijn hebt en/of vermoeid bent. Dan kan ik net zo goed in de teststraat gaan wonen. Dat heet hier geen Corona maar het moederschap. — Kayleigh (@04041997x) February 19, 2021

„Zeker in het begin was de gedachte: als we op al deze symptomen gaan testen, zijn we binnen een paar maanden door onze tests heen”, zegt Loeliger. „Maar nu er meer testcapaciteit is, heeft het wel degelijk zin om de symptomen toe te voegen.”

Het RIVM is momenteel bezig om de lijst met ‘kernklachten’ voor corona te herzien, schrijft de Volkskrant. Daarbij wordt opnieuw gekeken bij welke klachten er getest moet worden. Over een paar weken wordt de uitkomst voorgelegd aan het OMT.