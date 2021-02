Hoe leven daklozen in deze vrieskou? 5 hartverwarmende acties

Waar de meeste Nederlanders met dit winterse weer (dromen van) sleetje rijden, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken, hebben daklozen hele andere zaken aan hun hoofd tijdens deze koude dagen. Zij moeten zien te overleven terwijl de temperatuur soms naar -15 graden zakt. Gelukkig zijn er verschillende hartverwarmende initiatieven van Nederlandse bodem. Wij zetten de leukste voor je op een rij.

1. Een hotelkamer voor Paul

Marnix Geus is een inzamelingsactie begonnen om geld in te zamelen voor Paul. Paul is dakloos en verblijft vaak op de straten van Amsterdam. De Geus begon een inzamelingsactie op Instagram, met het ingezamelde geld werd een hotelkamer geboekt waar Paul een week lang kan verblijven.

Door de actie heeft Paul de komende week een warme douche, een bed en hoeft hij dus niet op de besneeuwde straten te slapen. De Geus heeft in totaal 20.000 euro opgehaald en gaat nu praten met verschillende hulporganisaties om te kijken hoe ze zoveel mogelijk daklozen kunnen helpen.



2. Sjaals in Arnhem

Lianne Geurts helpt de daklozen in Arnhem door sjaals te verspreiden. Ze pakt ze in en doet er een briefje bij waar op staat geschreven: ‘Ik ben niet kwijtgeraakt! Neem mij gerust mee als je het koud hebt, ik ben er om je warmte te geven!’. Ze legt deze neer op bankjes in de stad en parken.

Geurts raakte geïnspireerd door een actie van een Tilburgse die dit deed en besloot het ook te doen in haar eigen stad. Door een oproep op social media kreeg Lianne tassen vol mutsen, sjaals en handschoenen toegestuurd. Inmiddels heeft ze zeventig sjaals verspreid door de Arnhemse binnenstad.

3. Warme soep, dekens en truien

Bij de Schapenkamp in Hilversum delen vrijwilligers warme soep, truien en dekens uit aan daklozen en anderen die het nodig hebben. Het initiatief komt van Tante Jans, een maatschappelijk project in Hilversum.

De hele dag door werken vrijwilligers om zoveel mogelijk daklozen warme soep, dekens en truien te geven. De actie gaat in elk geval nog door tot zaterdag en als je wil helpen dan kan je eten, dekens en truien doneren!





Posted by Jacqueline Kunstkoffer on Monday, February 8, 2021

4. Winterregeling van de GGD

In deze koude dagen heeft de GGD een winterregeling ingesteld. Deze is sowieso tot 12 februari van kracht. De winterregeling houdt in dat daklozen kosteloos in een maatschappelijke opvang kunnen verblijven zoals het Leger des Heils, Levanto en MOVEOO. Wat kan jij doen? Daklozen opsporen en hen motiveren om naar de opvang te gaan. Zo zorg je ervoor dat niemand buiten slaapt in deze enorme vrieskou.



5. Opwarmen in Amsterdamse hotels

Een Amsterdamse hotelketen biedt daklozen kosteloos een verblijfplek. In een samenwerking tussen Lore Group, Homebass Foundation en De Regenboog Groep wordt gezorgd voor een warme, veilige verblijfplek voor de dak- en thuislozen. Zij mogen in de hotelkamers verblijven en worden voorzien van drie maaltijden per dag. Deze kunnen ze gedurende de hele dag ophalen in de vergaderzaal, dit om te zorgen dat aan de coronamaatregelen wordt voldaan.

„Zoiets faciliteren hebben we nog niet eerder gedaan, maar deze situatie vroeg er om”, zegt Jos van Hunen, Hotel Manager van Kimpton De Witt. „In deze crisistijden hebben we natuurlijk ook de beschikbaarheid in het hotel. We hopen hiermee andere hotels te motiveren hetzelfde te doen, en een steentje bij te dragen.”

Faith in humanity is restored! Â