Koud in Nederland? Ooit was het -77 in koudste dorp ter wereld

Hoewel het in Nederland, sinds jaren, weer bar winterweer is, kan het altijd kouder. In dit Russische dorp vriest het bijna het hele jaar. In de koudste maanden wordt het makkelijk -46 graden.

Velen hebben hun thermo-ondergoed al uit de kast getrokken want de huidige temperaturen zijn rond de -7 en -12 graden. Maar het kan altijd nog een stuk kouder. Kijk maar naar het Siberische dorpje Oymyakon. Dit dorp staat namelijk bekend als de koudste bewoonde plaats op de wereldbol.



Usually it's the other way round with tourists from Yakutia rushing for winter breaks in Dubai, but some dare to do the complete opposite for the sake of winter swimming in river Indigirka in Oymyakon, The Pole of Cold. Air was abt -45C, water t was 0C. Video by Ajar Varlamov pic.twitter.com/GTwcm49K2h — The Siberian Times (@siberian_times) February 4, 2021

Graf graven duurt dagen

Dat betekent dat auto’s constant moeten draaien omdat anders de benzine bevriest. Daarnaast duurt een graf graven voor een overleden persoon soms dagenlang. Oymyakon ligt in het noordoosten van Rusland en heeft zo’n vijfhonderd inwoners. Van oktober tot en met april blijft het vriezen. In januari, wat de koudste periode is voor het Russische dorp, wordt het rond de 46,4 graden.

Over de koudste meting ooit in het Russische dorp zijn verschillende temperaturen geregistreerd. Zo schrijft het Guinness World of Records dat de laagste temperatuur ooit -67,7 graden was op 6 februari 1933. Op het dorpsplein van Oymyakon staat op een monument geschreven dat het in januari 1924 -71 graden was. En Meteoroloog Christopher C. Burt spreekt in zijn boek Extreme Weather: A Guide & Record Book over een onofficiële recordtemperatuur van -77 graden Celsius.



Meanwhile out in the Siberian far east Oymyakon is having a warm-up…get those shorts out! 😂📈 pic.twitter.com/CTgMm9wNhl — HarryW 🇪🇺🇬🇧 (@Harry_Hardrada) February 9, 2021

Noordelijke ligging koudste dorp

Brrr.. je moet er maar tegen kunnen. De extreme kou in dit dorp komt door de ligging. Oymyakon ligt heel noordelijk vlakbij de noordpoolcirkel. Daarnaast ligt het dorp in een U-vormige vallei, met een open kant richting het noorden. Daardoor blijft de koude lucht ‘hangen’ in het dorp.