Belgische voetballers blijven knuffelen op het veld ondanks knuffelverbod

Knuffelen in deze tijd is niet echt de bedoeling. Dat is ook van kracht bij het Belgisch betaald voetbal. Daar geldt een heus knuffelverbod en worden overtreders beboet. Echter trekken de spelers zich hier niet heel veel van aan.

Sinds eind december is de ‘knuffelwet’ een ding bij Belgische voetbalwedstrijden. Waarschijnlijk weet menig persoon dat er normaal gesproken op het voetbalveld innig geknuffeld wordt na een doelpunt. Dat mag door de komst van coronavirus nu niet. Alleen lijkt het voor voetbalspelers lastig om hun euforie te beheersen.



Dat even niet meer knuffelen in het voetbal, dat heeft toch ook wel 1 weekend geduurd? pic.twitter.com/f5l8mk1nby — Bart Verhulst 🤓 (@BartVerhulstVRT) January 31, 2021

750 euro voor een knuffel

De boetes lopen daardoor behoorlijk op, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De boeteteller zou inmiddels op 53.000 euro staan. Dit geld wordt welbesteed en geschonken aan een goed doel. Iedere knuffel levert geld op voor Tele-Onthaal. Dit is een hulplijn voor mensen met vragen of zorgen. Bellers kunnen anoniem hun verhaal doen.

Een knuffel kost de betrokken speler 750 euro. Dit geldt voor iedere individuele speler. Je begrijpt dat groepsknuffels daardoor een behoorlijk bedrag opleveren. Niet geheel onbelangrijk om te vermelden, is dat de voetbalspelers wekelijks getest worden op het coronavirus. Daarmee is de kans op besmetting tijdens deze knuffels kleiner.

Knuffel voor vrijwilligers

Een woordvoerder van Tele-Onthaal, Jennifer Post, moedigt de knuffels alleen maar aan. „Met de middelen die de Pro League ons aanbiedt, willen we nog meer vrijwilligers opleiden. Heel wat mensen worstelen”, vertelt ze. „De komende maanden en jaren zullen nog moeilijk zijn. Die extra vrijwilligers zijn enorm belangrijk.We hebben een recordaantal oproepen gehad. Bijna 140.000. Dat is drie keer een gevuld Koning Boudewijnstadion.”