Met 15 graden vorst was het Nederlands koudste nacht in acht jaar

Met een minimumtemperatuur van min 15,4 graden vorst in Hupsel, in de Achterhoek, was de afgelopen nacht de koudste sinds 16 januari 2013. De ijskoude winter is na de sneeuw van zondag echt begonnen.

Op 16 januari 2013, ruim acht jaar geleden, werd het in Herwijnen (Gelderland) min 18 graden. De laagste temperatuur ooit gemeten in Nederland was min 27,4 graden. Dat gebeurde op 27 januari 1942 in Winterswijk.

Ook nog kans op sneeuw

Met name in de noordwestelijke helft van het land drijven vandaag wolkenvelden over. Af en toe valt er wat sneeuw of een sneeuwbui, vooral boven de Waddeneilanden. Terwijl in vrijwel het hele land de afgelopen dagen een dik pak sneeuw viel, kregen de Wadden juist minder sneeuw te zien. Dat kan nu veranderen melden verschillende weerdiensten, waaronder Weeronline.

De vorst in ons land levert hier en daar fraaie kunststukjes op.



-11 graden in de tuin vanochtend en (op een paar druppels na) lukte het! Het #mpemba effect: gooi bij strenge vorst (<-10 graden) heet water zo hoog mogelijk in de lucht en je krijgt er #sneeuw voor terug❄️ pic.twitter.com/Vmu2tg0LIc — Maarten Minkman (@MaartenMinkman) February 9, 2021

In de zuidoostelijke helft van het land regeert de vorst. Daar zijn in de nacht de laagste temperaturen gemeten en laat de zon zich veel vaker zien. Op veel plekken in dit gedeelte van Nederland wordt het niet warmer dan zeven graden onder nul. Een verschil met de afgelopen dagen is wel dat er minder wind is, zodat het voor het gevoel toch wat minder koud is.

Vorst houdt lang aan

Morgen komt het kwik uit tussen min 2 en min 5 graden, waarmee het iets minder koud is dan vandaag.

Ook na de woensdag houdt het zeer koude weer nog een aantal dagen aan, zeker tot in het weekend. De zon komt er overdag vaak goed door, in de nachten is het bitter koud met strenge tot zeer strenge vorst. Op enkele plaatsen komt het kwik mogelijk in de buurt van min 20 graden. Overdag liggen de maxima tussen min 2 en min 6 graden.

Over Máxima gesproken: het weer zorgt in elk geval voor creativiteit in avondkloktijden.



Strenge vorst vandaag. pic.twitter.com/Bo0qKOQ9MC — Stefan ten Teije (@StefanTT) February 9, 2021

Zeer strenge vorst is zeldzaam

Zeer strenge vorst is in ons land een zeldzaamheid. In de klimaatperiode 1991-2020 kwam het in dertien winters op één of meerdere stations minstens één dag tot zeer strenge vorst. Weerstation Twente noteerde zes winters met temperaturen beneden -15 graden. Leeuwarden haalde deze temperaturen zelfs in zeven winters.

Schaatsen gaat er dus aan komen, maar wedstrijden en toertochten? Door het coronavirus even niet. Premier Mark Rutte gaf wedstrijdschaatsers gisteren wel wat hoop over marathons op natuurijs. Het kabinet denkt na of een ‘natuurijs-bubbel’ mogelijk is. Daarbij gaan de sporters en begeleiders in afzondering, zodat zij hun wedstrijden kunnen rijden. Bij schaatsers op het kunstijs van Thialf in Heerenveen werkt dit principe prima.