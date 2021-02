Franse non André (bijna 117) overleeft coronabesmetting

Ze heeft er waarschijnlijk geen weet van, maar non André uit Toulon verwarmt heel wat social media-harten. Dus dat ze een besmetting met corona heeft overleefd, kan gegarandeerd op weer heel wat digitale hartjes en liefde rekenen.



De voor zover bekend oudste persoon in Europa heeft een besmetting met het coronavirus overleefd. De Franse non André viert deze week haar 117e verjaardag, lieten haar verzorgers weten.

Non André

De non die eigenlijk Lucile Randon heet, sloot zich in 1944 aan bij een katholieke orde. Op 16 januari werd ze positief getest op het coronavirus in haar verzorgingshuis in Toulon. Ze ging in isolatie, maar vertoonde geen ziektesymptomen.

„Nee, ik was niet bang omdat ik niet bang was om te sterven”, zei ze op de Franse tv. Ze zou naar eigen zeggen gelukkig zijn als ze kan worden herenigd met „haar grote broer, grootvader en grootmoeder”.



Genezen

Het tehuis waar ze verblijft, Sainte Catherine Labouré, beschouwt de blinde vrouw als genezen, zegt een woordvoerder. „Ze heeft veel geluk gehad. Ze is heel kalm en kijkt ernaar uit om donderdag haar 117e verjaardag te vieren.” Op het feestje zijn vanwege de besmettingsrisico’s minder medebewoners aanwezig dan in eerdere jaren.

Haar geheim

In het interview dat ze vorig jaar op haar verjaardag gaf, want de non is niet cameraschuw, vertelde ze dat in haar leven veel heeft gezien. „Mooie dingen en ook verdriet.”

Aan een groepje kinderen dat om haar en haar rolstoel staat, vertelt ze over haar grote broer André. „Vandaar dat ik ook André heet. Hij was mijn vader, hij was mijn moeder. Hij voedde me en als ik ooit dood ga, ga ik naar hem toe.” Ze weet al precies waar hij op haar zal wachten. „Op het platteland.”

Wat haar grote geheim is voor een lang en gezond leven? Met haar stem, die ondanks ouderdomskraak nog steeds goed verstaanbaar is, en een nog bijna meisjesachtige lach, verklapt de non het. „Elke ochtend begin ik de dag met een stuk chocola, dat ik van goede mensen om me heen ontvang.” Hopelijk krijgt ze er heel veel van op haar verjaardag komende zaterdag.

Zuster André is volgens een ranglijst de op een na oudste persoon op aarde. De oudste is Kane Tanaka uit Japan, die op 2 januari 118 is geworden.



