Horecaman Dennis geïnspireerd door kappers: ‘Deuren open, muziek aan!’

Horecaondernemer Dennis uit Nijkerk wil de horeca weer even in de spotlights zetten. Geïnspireerd door de kappers, bedacht hij een originele horeca-variant: volgende week zaterdag alle deuren en ramen open en de muziek aan.

„Het is wel een beetje à la de kappers”, begint hij zijn verhaal, „maar beter goed gejat dan slecht bedacht, toch?” Al heeft Dennis van den Hoogen er een compleet eigen invulling aan gegeven. „Deuren en ramen open, muziek aan.” En weer even ouderwets gáán, voor even. „Die kappersactie zorgde echt weer voor een samen-gevoel, heel erg united met z’n allen. Zo’n boost geeft energie en dat wil ik ook zo graag voor onze branche.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dennis en De Zuidwal

Clubhuis de Zuidwal heet zijn tent in Nijkerk voluit, zelf noemt hij het ‘De Zuidwal’ en tot vorig jaar runde hij ook een evenementenbureau. Maar ja, „corona hè…” Stilzitten zit niet zo in z’n aard en toen hij gisteravond de lichten aan bij de kappers zag, ging bij hem ook een lampje branden.

„Hartstikke leuke en mooie actie van de kappers, maar een beetje extra aandacht voor ons kan ook geen kwaad”, dacht de ondernemer. „Tuurlijk doet de KHN z’n best en proberen we er het beste van te maken, maar er gebeurt best weinig de laatste tijd. We willen graag weer even in de spotlights.”

Hoogste tijd voor de ludieke actie dus. „Het lijkt me heel leuk als het landelijk wordt opgepakt.” En daar ziet het wel naar uit. „Ik krijg al veel reacties op m’n Facebook-bericht, uit heel het land. ‘Topactie, wij doen mee!’, schrijven ze dan, terwijl ik ze helemaal niet ken. Heel mooi.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🚨 ..Lichten aan.. 🚨Wij steunen de Kappers.. 💪💪Misschien goed idee om dit ook met alle HORECA te doen in combinatie… Posted by Dennis van den Hoogen on Thursday, February 18, 2021

Natuurlijk kunnen de horecazaken hun favoriete playlist op volume 100 opzetten, maar Dennis met z’n evenementenverleden heeft een beter idee. „Haal die lokale artiest uit z’n winterslaap en laat hem lekker bij je optreden. Eindelijk weer een beetje reuring.”

Dj uit de buurt

Zelf gaat hij met De Zuidwal voor een dj uit de buurt. „Beetje gezellige, herkenbare muziek, met een relax-plaatje tussendoor”, mijmert hij al even hardop, want dat past wel bij hem en De Zuidwal. „Een chic vier sterren hotel kan bijvoorbeeld een pianist vragen en een feestcafé een Nederlandstalige zanger, en een club hun resident-dj.” Volgende week zaterdag van 18:00 tot 20:00 twee uur dus even helemaal los, „en dan weer op stil.”

Social media sleutelrol

Ja, Dennis ziet het al helemaal voor zich. Muziek verbindt, vervolgt hij, „mooi om weer even de mensen te kunnen laten dansen vanuit hun favoriete tent.” Social media speelt een sleutelrol. „Op Facebook of Instagram kun je live gaan, zodat iedereen mee kan genieten.” En doe vooral ook je eigen ramen open. „Leuk als de overburen ook de muziek kunnen horen, pak er een biertje bij en knallen maar.”

‘Géén evenement’

Het is overigens niét de insteek dat mensen met z’n allen voor de deur komen dansen, zegt hij er snel bij. „Het is géén evenement, dus meekijken en meegenieten op afstand. We moeten zo snel mogelijk af van corona, daarna kunnen we weer dik feesten en springen met z’n allen.”

De vindingrijke ondernemer wil graag andere horecaondernemers een hart onder de riem steken. „Doe mee”, roept hij dan ook op. „Je staat niet alleen, we zijn één grote horecafamilie. Samen houden we het vol.”

Moeke

Dennis van den Hoogen heeft al veel positieve reacties op zijn oproep gehad. Waaronder van Martijn van Moeke en hij is volgende week zaterdag „zéker weten” van de partij, laat hij weten. De bedrijfsleider uit Nijkerk vindt het een leuke actie en daar is hij altijd wel voor te porren. „Mooi om weer effe met z’n allen aandacht te vragen voor de horeca.”

Hij zet Moeke in de spotlights door de deuren en ramen te openen en de muziek uit de zaak te laten klinken. Geen lokale dj voor hen, maar „de muziek die we altijd aan hebben staan.” ‘Grand café-muziek’ dus en wat dat is? „Gewoon, van alles wat.”

Wie weet volgen andere vestigingen van Moeke zijn voorbeeld. „Hoe groter de actie wordt, hoe beter, ik ga dus zéker even een berichtje sturen in de bedrijfsleider-groepsapp!”