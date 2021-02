Weer twee proefevenementen, maar voetbalfans zijn er niet zo voor te porren

Twee proefevenementen staan dit weekend op het programma. Guido Weijers treedt morgen op voor een ‘volle zaal’. Maar veel voetbalsupporters laten hun buitenkansje zondag bij de wedstrijd NEC – De Graafschap aan zich voorbij gaan. Die vinden het teveel gedoe.

De komende tijd vinden nog meer proefevenementen met honderden bezoekers plaats. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als publieksevenementensector en de overheid, organiseert de reeks. Onderzocht wordt hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Proefevenementen in het Beatrix Theater

Maandag werd een eerste van twee proefevenementen in het Beatrix Theater in Utrecht gehouden. Vijfhonderd mensen deden mee aan de proef en dat was een congres. Morgen geeft cabaretier Guido Weijers een speciaal optreden. Hij geeft een masterclass geluk. De vijfhonderd kaarten voor de show waren snel van de hand gedaan. Ook Metro is er morgen bij. De verslaggever weet sinds vandaag dat hij een negatieve coronatest kan overleggen en zal op deze plaats verslag doen.



Regeltjes bij proefevenementen

Zo’n negatieve coronatest is verplicht. En er gelden veel meer regeltjes. Bij de show van Weijers zijn drie verschillende groepen, waarbij de ene groep bijvoorbeeld wel en de andere groep geen mondkapje draagt. Iedereen heeft een bepaalde app (Close) moeten downloaden en daarop vragenlijsten moeten invullen. Bezoekers dragen allemaal een tag die registreert bij wie je in de buurt bent geweest en hoe lang. Vijf dagen na het proefevenement moet alle vijfhonderd deelnemers zich opnieuw laten testen. Sommige mensen worden er morgen ook uitgepikt voor een extra sneltest.

De koning is wel benieuwd naar de proefevenementen:



Veel minder zin in een voetbalwedstrijd

Volop drukte dus, morgen in Utrecht. Een dag later is dat in Nijmegen bij de voetbalwedstrijd NEC – De Graafschap niet het geval. Leuke derby in het oosten zou je zeggen, maar de fans van NEC zijn er niet zo voor te porren. De seizoenkaarthouders kregen het aanbod om met 1500 mensen te komen kijken, maar ruim duizend doen aan de proef in het voetbalstadion mee. Meer zullen dat er ook niet worden, omdat supporters dan geen negatieve coronatest meer kunnen overleggen overleggen. Net als in Utrecht, worden de deelnemers in het Goffertstadion in bubbels verdeeld. Volgende week volgt een tweede voetbalwedstrijd als proef. Dan mag er publiek zijn bij Almere City – Cambuur Leeuwarden. Supporters krijgen verschillende opdrachten. Dan kan zingen zijn, de wave inzetten of een ‘versnapering’ halen aan een bar.



Liever thuis voor de buis

„Heel wat supporters zien het niet zitten om zich twee keer te laten testen en mogelijk bij binnenkomst ook nog een sneltest te moeten ondergaan”, zei voorzitter Jeroen Rengers van de Supportersvereniging NEC deze week. „Dat vinden veel supporters een te grote hobbel”, zegt Rengers, die ziet dat zijn achterban zondag liever voor de tv zit dan op de tribune.

Enorme animo voor proefevenementen met dance

Feestgangers melden zich ondertussen massaal aan voor de proeffestivals en -concerten, ook van Fieldlab Evenementen. Dinsdag hadden 90.245 mensen zich ingeschreven om mee te doen aan de vier evenementen in maart, liet de organisatie weten. In totaal zijn voor deze proefevenementen 5600 kaarten beschikbaar.

De datums voor de eerder al aangekondigde evenementen werden maandag bekend. Het eerste evenement, een dancefeest, is op zaterdag 6 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een dag later is daar een concert. Op zaterdag 13 maart is op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen een dancefestival en de dag erna, op zondag, een popfestival.