Avondklok heeft ook een bijzonder voordeel, voor een dier dan

De avondklok blijkt een zegen te zijn voor… trekkende padden. Terwijl de amfibieën ieder voorjaar volop worden overreden door verkeer, worden er door de lockdown nu minder diertjes platgereden.

Wat IVN Natuureducatie betreft is dat in ieder geval een positief effect, want zelfs met de gewone pad gaat het helaas niet goed in Nederland.

Paddentrek begonnen in tijd van de avondklok

De afgelopen week is de paddentrek weer begonnen. Na hun winterrust gaan de padden ’s nachts op weg naar het water om daar te paren en eieren af te zetten. In het hele land zijn er werkgroepen met vrijwilligers actief om padden over te zetten, zodat ze onderweg niet worden overreden door verkeer.

De paddenwerkgroepen vreesden vooraf voor problemen door de avondklok, maar eigenlijk blijkt deze alleen maar positief te werken. Doordat er sowieso minder verkeer is als gevolg de lockdown en nagenoeg geen verkeer meer na 21.00 uur worden er nu veel minder padden platgereden.

In Eeklo was men gisteravond, nog voor de avondklok uiteraard, prima bezig.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aantal padden gehalveerd

Sinds 2008 is het aantal padden maar liefst gehalveerd, zo blijkt uit waarnemingen van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Daarmee werkt IVN nauw samen. Men vindt dat „ontzettend zorgelijk”. De gewone pad is één van de algemeenste amfibieën in Nederland. Des te opvallender is het dat de soort het moeilijk heeft. Ook in andere Europese landen, zoals Engeland en Zwitserland neemt de soort af. De oorzaak is nog onduidelijk. Het ligt mogelijk aan een combinatie van verlies aan leefomgeving, intensivering van de landbouw, landschapsversnippering door wegen en toenemende verkeersdrukte en klimaatverandering.

De paddentrek volgen tijdens de avondklok

IVN: „Daarom is het zo fijn dat mensen willen helpen om de pad te behouden. Dit door zich bij een werkgroep aan te sluiten. Maar ook kunnen mensen helpen door een klein vijvertje in de tuin aan te leggen en te zorgen voor goede (inheemse) beplanting. Op die manier ontstaan er meer plekken voor de pad om zich voor te planten en dus om de soort in stand te houden.”

Het verloop van de paddentrek kunnen mensen in de gaten houden via Padden.nu.