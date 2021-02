Vondelpark afgesloten want het was er ‘gewoon’ weer te vol

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark tijdelijk afgesloten. Het was er vanmiddag te druk. Opnieuw te druk, nadat iedereen de beelden van opeengehoopte mensen gisteren toch wel moet hebben gezien.

Bezoekers die toch weer naar het Vondelpark kwamen, mogen het park alleen nog verlaten. Dat heeft de gemeente vanmiddag op sociale media gemeld.



⚠️Het is weer te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten. ⛔ Vermijd drukke plekken

↔️ Houd 1,5 meter afstand#BlijfThuis #VermijdDrukte pic.twitter.com/6PgUmG13AO — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) February 25, 2021

Gisteren onverantwoorde drukte in het Vondelpark

Ook gisteren was sprake van grote drukte in het stadspark. Heel veel mensen stonden dicht op elkaar. Dat was onverantwoord, in verband met mogelijke coronabesmettingen. In reactie daarop besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te houden bij de twee hoofdingangen. Bezoekers van het Vondelpark veranderden gisteren het natuurterrein in een vuilnisbelt. Dat de zijingangen vandaag waren afgesloten, heeft mensen niet weerhouden om toch weer naar het Vondelpark te gaan.



De politie in Amsterdam heeft gisteren twee mensen aangehouden in het Vondelpark. Een persoon is opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht met een fles naar agenten te hebben gegooid. De ander is gearresteerd wegens belediging van een agent, zei een woordvoerster. Dat het zo druk is in het park, heeft alles te maken met het heerlijke weer. Eenmaal tussen de veel te drukke massa, boeide het veel bezoekers niet meer om 1,5 meter afstand te houden.

Woede om de vuilnisbelt

Waar de bezoekers van het Vondelpark dus met te veel ‘gezellig dicht op elkaar stonden’, waren anderen boos. Niet alleen over de drukte, maar ook over het achterlaten afval. Bekend en onbekend Nederland twittert er de hele dag al op los.



Ja, die nieuwe generatie, dat wordt wat. pic.twitter.com/g6c7OjCz6C — Saskia Noort (@saskianoort) February 24, 2021



Heerlijk bij ons in het park, alles opgeruimd zonder hark, in #Vondelpark 5000 harken #rotzooi — HugoB (@pasja4) February 25, 2021

Mascha de Jong van de Telegraaf was vanmorgen in het park aanwezig en trof een groot aantal werknemers aan die de zooi moesten opruimen.



Harde werkers van de reiniging @AmsterdamNL hebben Vondelpark bijna weer helemaal netjes pic.twitter.com/odnoxrHL7w — Mascha de Jong (@maschadejong) February 25, 2021

Kans op volledige afsluiting Vondelpark

De gemeente Amsterdam is extra alert op doorstroming en groepsvorming. Als deze maatregelen niet het gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het publiek. „De driehoek heeft begrip voor Amsterdammers die de buitenruimte op zoeken tijdens dit vroege voorjaar, maar accepteert geen doelbewuste overtreding van de regels met alle risico’s voor de volksgezondheid die daarop volgen”, reageerde de gemeente gisteravond. Of de situatie van vanmiddag al consequenties heeft voor een eventuele afsluiting van het park voor morgen, is op dit moment niet bekend.