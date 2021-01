De meeste Nederlanders deugen: 5 crowdfundings die dat onderstrepen

Een geruststellende gedachte: de Nederlander heeft een grote mond, maar een klein hartje. Vijf vertederende crowdfunding-acties die dat nog maar eens benadrukken.

Rellen in verschillende Nederlandse steden deden buitenlands wenkbrauwen fronsen. Maar in Nederland weten we wel beter: het gaat om een klein groepje relschoppers, met name jongeren. Die had je in 1980, heb je nu en over twintig jaar nog steeds. Net als de meeste mensen (dank je wel Rutger Bregman) deugen ook de meeste Nederlanders.

Vertederende crowdfunding-acties in Nederland

Tijdens de coronacrisis worden vanuit alle hoeken geweldige initiatieven bedacht door mensen die het simpelweg goed voor hebben met anderen. Vooral crowdfundings zijn populair en om direct een ander vooroordeel uit de wereld te helpen: Nederlanders zijn niet zuinig en doneren erop los. Vijf recente inzamelacties die de burger moed geven.

1. Maaike Neuféglise van de Primera in Den Bosch

Tijdens de rellen en plunderingen werden heel wat Nederlandse ondernemers gedupeerd. Maaike Neuféglise, de huilende eigenaresse van de Primera in Den Bosch, werd hiervan het symbool. Niemand minder dan GeenStijl zette de crowdfunding ‘Help Maaike de coronacrisis door‘ op. In no-time werd er meer dan een ton ingezameld. Het mooie: Maaike steekt niet alles in eigen zak, maar komt met een fonds waarmee ook andere ondernemers geholpen worden. GeenStijl is naar eigen zeggen geïnspireerd door nummer 2 op deze lijst.

2. Help de Amsterdamse buurtkroeg de coronacrisis door

Van Primera naar de Amsterdamse buurtkroeg. Cultureel erfgoed dat nooit plaats mag maken voor grote ketens, meent de 36-jarige Tim Blank. Omdat eigenaren in nood zitten, begon hij een crowdfunding (doneren kan nog) om 10.000 euro in te zamelen. Inmiddels dat doel vervijfvoudigd. „Er wordt meer gestort dan we hadden verwacht, maar er hebben zich ook meer buurtkroegen aangemeld. Dus er moet nog geld bij”, zegt de Amsterdamse cultuurbewaker tegen Metro. „Ons doel is 50.000 euro, ongeveer 1.000 euro per kroeg. Hiermee gaan we de eigenaren niet volledig uit de problemen helpen, maar weten ze wel dat de Amsterdammer achter hen staat.” Blank hoopt dat andere steden volgen. „Voor buurtkroegen in Den Bosch wordt al iets vergelijkbaars opgezet.”

3. Nieuwe NS-piano in Eindhoven

Terug naar de rellen, want niet alleen Nederlandse ondernemers werden de dupe. Ook de NS-piano op Centraal Station Eindhoven, een instrument dat normaliter juist voor verbinding zorgt, sneuvelde. Direct kwamen Eindhovense ondernemers samen om geld in te zamelen. Binnen drie dagen stond er een nieuw exemplaar. Bang dat de piano bij eventuele nieuwe rellen opnieuw wordt vernield, is stationsmanager Roberto Kolsters niet. „Dat zou beteken dat we handelen uit angst, en dat doen we niet. Mocht het wel gebeuren, dan staan we als stad weer op”, zei Kolsters tegen De Telegraaf.

4. De auto van Tilburgse Tonnie

In Tilburg werd ook van alles gesloopt door relschoppers, waaronder de auto van de 78-jarige Tonnie van Gestel. In tranen vertelde ze voor de camera van Omroep Brabant zijn verhaal, waarna de crowdfunding Oma Tonnie Tilburg volgde. Er is meer dan 6.000 euro ingezameld, waarvan de Brabantse oma een nieuwe auto kan kopen. „De vandalen hebben niet gewonnen. Oma Tonnie heeft gewonnen!”, zegt initiatiefnemer Mickey Lankveld tegen Omroep Brabant.

5. Flowerbikeman Warren

Dat inzamelacties voor een kettingreactie zorgen, blijkt wel. Waar GeenStijl werd geïnspireerd door de crowdfunding voor de Amsterdamse Buurtkroeg, werd de initiatiefnemer daarvan geïnspireerd door Warren Gregory. Deze Amerikaanse Amsterdammer versiert fietsen met bloemen, voor een mooier straatbeeld en een lach op het gezicht van mensen. Maar sinds de coronacrisis heeft de ‘flowerbikeman’ het moeilijk. Hij en zijn vrouw, die leven op een boot bij de NDSM-werf, dreigden door financiële problemen weer terug te moeten naar de Verenigde Staten. Maar daar staken Amsterdammers een stokje voor met de succesvolle crowdfunding Help Warren Keep Selling Smiles for Free.

