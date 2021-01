Eindhoven regelt in no time nieuwe stationspiano en dit is hem

Inwoners en ondernemers uit Eindhoven hebben in recordtijd een nieuwe stationspiano geregeld. Het geliefde muziekinstrument is zojuist geplaatst.

Dankzij een groep inwoners en ondernemers uit de stad is razendsnel geld ingezameld om te zorgen dat er in de stationshal van Centraal Station Eindhoven weer een piano staat. Relschoppers sloopten de stationspiano afgelopen zondag. Het instrument raakte onbruikbaar.

Eindhoven in actie

Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) maakte het slopen door reltuig bij mensen veel emoties los. Bij de vervoerder kwamen de afgelopen dagen veel berichten binnen inwoners van Eindhoven die aanboden te willen helpen bij het plaatsen van een nieuwe. Dat is nu gelukt. Het volledige herstel van het station, dat zondag bij de rellen werd afgesloten, gaat overigens nog weken of zelfs twee maanden duren.

Hier zie je het plaatsen van de stationspiano.

Volgens een woordvoerder van de NS zit een groep ondernemers uit de stad achter het initiatief. „Daar zijn we heel blij mee”, aldus de NS. „Het station is van de stad, dus het is mooi dat het idee van de nieuwe piano ook uit de stad komt.”

Ravage in station

Relschoppers richtten zondag een enorme ravage aan in het Centraal Station. Heel Nederland keek geschokt naar de beelden. Ook de witte buffetpiano in de stationshal moest eraan geloven. De totale schade loopt volgens ProRail in de tonnen. Behalve de piano werd veel meer vernield. Ook al het glaswerk van het station ging aan diggelen, een auto van ProRail werd in brand gestoken en de inpandige Jumbo-supermarkt werd geplunderd. De politie kon heel wat reltrappers arresteren. De jongste was 14 jaar.

Veel mensen uit Eindhoven kwamen maandagochtend met bezems naar het stationsgebied. Daar werd een flinke opruim-operatie gehouden.

Piano toch nog even bespeeld

David Hordijk uit Eindhoven startte een aantal jaren geleden een actie om een piano in Eindhoven te krijgen en dat lukte. Een filmpje van de ochtend na de rellen ging uitgebreid rond op sociale media. David kreeg het nog voor elkaar om de piano voor een laatste keer te bespelen.



Zo’n piano kan dan aan gort liggen, voor sommigen maakt dat gelukkig helemaal niks uit. #relschoppers #eindhovencentraal @NS_online pic.twitter.com/c1zZjqeshv — Arno Leblanc (@ArnoLeblanc) January 25, 2021

Op de nieuwe stationspiano heeft David vanavond ook weer een riedeltje gespeeld. Dat deed pianist en stadsgenoot Joël Borelli. Bij de herplaatsing van het instrument was pers uitnodigd. NS vroeg journalisten wel om hun komst tot de plaatsing geheim te houden. De vervoerder wilde voorkomen dat er veel mensen gelijktijdig in het stationsgebouw zouden zijn.

Ook PSV Eindhoven komt in actie

Net als de inwoners en ondernemers van Eindhoven, is ook voetbalclub PSV vandaag in actie gekomen.PSV werkt daarbij samen met biermerk Bavaria om de door rellen getroffen ondernemers uit Eindhoven te helpen. Aan de Oostzijde van het Philips Stadion hebben beide partijen een drive-thru emballage ingericht. Iedereen kan daar morgenmiddag (donderdag 28 januari) lege bierkratten met statiegeld kan inleveren. Het statiegeld dat daarbij wordt ingezameld, wordt verdubbeld door Bavaria en komt volledig ten goede aan de getroffen ondernemers van de rellen van afgelopen dagen.

Oh, en die onbruikbare stationspiano uit Eindhoven? Die krijgt een mooi nieuw plekje. Als de musea weer open zijn, is hij te bezichtigen in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

